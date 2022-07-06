Фестиваль проведут под надзором велопатруля

Велопатрульный специальной службы ЦОДД Расим Муллахметов будет следить за порядком на Ночном велофестивале / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В субботу, 9 июля, в столице пройдет Ночной велофестиваль. Безопасность на этом грандиозном событии будут обеспечивать сотрудники велопатруля.

Велофестивали в городе проводят для того, чтобы показать москвичам, что велосипед — экологичный и безопасный вид транспорта. Как сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в эту субботу велофестиваль начнется в 18:30 на Суворовской площади.

— В это время откроется фестивальный городок, где участников будут ждать музыка, фуд-корты, различные конкурсы, — сообщили в ведомстве. — Двухчасовая велосипедная прогулка стартует в 20:00. Участники проедут 20 километров по Бульварному кольцу, улице Красная Пресня, вдоль набережной Москвы-реки до Болотной площади. А финишируют они на Болотной набережной. Здесь для велолюбителей организуют развлекательную программу.

Приятным бонусом для самых креативных и ярких станут награды за лучшие костюмы. Для участия в розыгрыше призов надо создать образ в стиле «неоновой вечеринки» для себя и велосипеда.

Участие в велофестивале для всех бесплатное. Однако у мероприятия есть возрастной ценз — дети моложе 16 лет не допускаются.

Перед заездом надо зарегистрироваться на сайте. Также стоит ознакомиться с правилами проведения мероприятия и инструкцией по поведению в велоколонне. Организатор — столичный Дептранс — просит следовать указаниям обеспечивающих безопасность на мероприятии волонтеров и органов правопорядка.

Кстати, в числе прочих за безопасностью будет следить велопатруль Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Несколько патрульных будут помогать велосипедистам и пресекать нарушения.

— Во-первых, по долгу службы мы сами станем участниками заезда, — рассказал велопатрульный Михаил Малышкин. — Будем смотреть, чтобы все прошло хорошо, гладко. Если у кого-то появятся поломки, поможем их устранить. Для этого у нас с собой есть полный набор инструментов. На случай если кто-то упадет, поранится, имеются аптечки. В велофестивале я участвую уже не первый раз. Всегда все проходило очень спокойно. Люди прекрасно понимают, куда они приехали. На таких мероприятиях собираются те, кому действительно нравится ездить на велосипедах. Они хотят просто насладиться велопробегом. Но если мы все же заметим какие-то нарушения, можем сделать предупреждение.

Коллега Михаила Расим Муллахметов добавил: чаще всего во время таких заездов проблемы возникают не из-за велосипедистов, а из-за нетрезвых пешеходов, неадекватные действия которых затрудняют движение велосипедной колонны.

— Приходилось отводить их в сторону, чтобы не мешали участникам, — пояснил велопатрульный.

Велопатруль Центра организации дорожного движения работает в столице четвертый сезон подряд. Специалисты в режиме реального времени наблюдают за дорожно-транспортной ситуацией в городе. Узнать велопатрульного можно по яркой униформе — у него есть защитный шлем, черное поло с логотипом на спине, а еще чемоданчик на экстренный случай.

Ночной велофестиваль — один из главных пунктов программы, которую столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры приготовил для празднования Дня московского транспорта.

В субботу москвичей ждет много других интересных активностей. Например, на Кольцевой линии пройдет парад раритетных моделей поездов. На Воробьевых горах состоится фестиваль «Ретрорейс». Москвичей ждут ралли классических автомобилей, выставки и выступления звезд. А на Северном речном вокзале состоятся джазовый концерт и вечеринка с популярными диджеями. Вечером, в 20:00, у одного из причалов Северного речного вокзала начнется бесплатная экскурсия на теплоходе «Москва-1».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Егор Чернов, и.о. руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД:

— Велопатруль — специальная служба ЦОДД, которая использует для передвижения велосипеды и помогает всем участникам дорожного движения, — примет участие в Ночном велофестивале. Он будет работать в тесном взаимодействии с Дорожным патрулем ЦОДД и организаторами, чтобы жители чувствовали себя комфортно и безопасно. Обратиться к велопатрулю можно с любой проблемой.