Владислав Маленко: Выступление поэтов перед воинами — давняя русская традиция

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Артисты Московского театра поэтов вернулись из Донбасса. Там они выступали перед военными и мирными жителями. Художественный руководитель театра Владислав Маленко рассказал «Вечерней Москве» о поездке и новой эпохе, наступившей в поэзии с началом специальной операции на Украине.

— Владислав, что вас вместе с коллективом мотивировало поехать выступать на освобожденных территориях?

— На самом деле это давняя русская традиция, когда поэты и артисты выступают перед воинами в госпиталях, на боевых позициях. Вспомните, например, Льва Толстого, который во время кавказской кампании пробовал перо, а в «Севастопольских рассказах» выступил в роли первого военного журналиста. Детали организации поездки раскрывать не буду. Скажу лишь, что некоторые командиры меня знают еще со времен поездок на Кавказ в 2000-х годах (во время второй чеченской кампании Маленко был военным корреспондентом. — «ВМ»). Поэтому никаких сомнений, ехать или нет, ни у кого из нас не было.

— Как вас встретили в Донбассе?

— Мы старались общаться со всеми максимально неформально. Нужна прежде всего человеческая интонация. Без вот этого: «Я сейчас «включу» артиста». Ну, и повеселить людей надо. Отвлечь и утешить. На концертах нас часто не отпускали со сцены, просили еще. Артисты нашего театра быстрого реагирования (так мы себя еще называем) общались с местными жителями, выступали перед военными на позициях, в лазаретах.

— Запомнился особенно какой-то эпизод?

— Их было очень много. Там, где решается судьба страны, все имеет значение, каждая деталь. Признаюсь, что самое яркое впечатление на меня произвели люди, их разные судьбы. Офицеры, солдаты, выздоравливающие пацаны, доктора, сиделки, местные жители, тетки в магазинах… Мне запомнились три красивые статные женщины, которые с гордостью показывали нам свои новенькие российские паспорта.

— Получается ли у вас сейчас писать новые произведения?

— Некоторое время не мог ничего писать. Было очень тяжело. Я вслушивался в происходящее, следил за ситуацией в Донбассе. Но меня очень вдохновил наш фестиваль «Филатов Фест». В этом году был потрясающий по накалу финал. Столько прекрасных молодых гениев! И все они откликаются на актуальные события, реагируют на них. Это отражается в их творчестве.

— Вы пишете басни. Думаю, некоторые современные политические лидеры вполне могли бы стать их персонажами...

— Это точно. Басня — трудный жанр. В ней должны совмещаться легкость, краткость, злободневность при всем тяжеловесном наследии. У меня уже есть басни и про коронавирус, и про уехавших за границу из-за спецоперации «деятелей искусства». Стараюсь держать перо заостренным. Кстати, сейчас в театральных вузах страны идут вступительные экзамены. И многие абитуриенты поступают с моими баснями. Это, конечно, очень вдохновляет.

— Среди ваших знакомых поэтов многие поддерживают спецоперацию?

— Да, таких много. Это люди, которые всегда были за страну, за историю, а не думали о себе любимых. Это Юнна Мориц, Юрий Кублановский, Всеволод Волоколамский, Иван Купреянов, Анна Долгарева, Мария Ватутина, Александр Антипов, Роман Сорокин, Анна Ревякина, Александр Пелевин... Это настоящий цвет современной русской поэзии.