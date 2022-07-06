Звезда вновь засияет над павильоном

Замглавы Департамента культурного наследия Юлия Логинова показывает звезду с павильона «Зерно» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

6 июля со шпиля павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ демонтировали звезду, украшавшую здание с самого момента его основания. «Вечерняя Москва» узнала, что будет со звездой дальше и когда завершится реставрация павильона.

В павильоне «Зерно» сейчас ведется комплексная реставрация. Специалисты в порядок приводят и фасады, и интерьеры. Пятиконечную звезду также ждет преображение — в мастерских специалисты вернут ей исторический вид.

— Павильон «Зерно» является третьим по высоте из всех построек на ВДНХ после павильонов «Космос» и «Центральный». Его главное украшение — позолоченный шпиль с пятиконечной звездой, которая находится на высоте 46 метров. К настоящему моменту ей, как и всему павильону, требуется реставрация. Работы в здании уже идут, а вот восстановление звезды будет проходить в мастерской. Для этого специалисты с помощью специальной техники бережно сняли ее со шпиля и подготовили к перевозке. — После окончания работ она вновь воссияет над территорией выставки, — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Чтобы снять звезду со шпиля, к павильону пригнали огромный строительный кран. С помощью специальных приспособлений звезду закрепили и плавно опустили на землю.

— За все время существования павильона у него были разные функциональные назначения, которые постоянно менялись и повлияли на его внешний и внутренний облик, — отметила заместитель руководителя Департамента культурного наследия Юлия Логинова.

Несмотря на это, до наших дней сохранилась архитектура здания 1954 года.

— Что касается звезды, то, к сожалению, ее металлокаркас пришел в аварийное состояние, видны многочисленные участки коррозии, — добавила Логинова.

Облицовка звезды по металлокаркасу стеклом рубинового цвета также будет воссоздана специалистами.

— Подлинная отделка не сохранилась. У нас есть только элементы отдельных стекол, которые будут взяты за основу, — пояснила замглавы департамента.

Работы по реставрации звезды будут проходить в течение этого года.

— Надеюсь, что к концу 2022-го мы уже сможем увидеть ее на своем историческом месте, — уточнила Юлия Логинова.

В целом же работы в павильоне планируется завершить в следующем году. Ему полностью вернут облик 1954 года — это возможно благодаря сохранившимся фотографиям и проектному плану здания. В будущем там разместится филиал Политехнического музея.

— Экспозиция, которая здесь будет представлена, на данный момент находится в стадии разработки, — рассказала Юлия Логинова.

ИСТОРИЯ

Павильон № 59 «Зерно» на ВДНХ — здание, являющееся объектом культурного наследия федерального значения. Оно расположено по адресу: проспект Мира, 119, строение 59. Данный павильон был построен в 1939 году, а в 1954 году здание в стиле сталинского ампира было реконструировано. Автором обоих проектов выступил советский архитектор и художник Дмитрий Чечулин.