Огнеупорное мастерство

На НТЦ «Бакор» трудится семейная династия Вшивковых: Александр (слева), Сергей и Надежда / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», посвященный семьям, которые из поколения в поколение трудятся на фабриках, заводах и производствах нашего города. Героями этой публикации стали Сергей, Александр и Надежда Вшивковы из НТЦ «Бакор».

Общий стаж семьи Вшивковых в стенах Научно-технического центра «Бакор» — 28 лет. Кажется, что немного, но ведь и это московское предприятие совсем молодое: основано в 1980-х годах.

НТЦ «Бакор» почти ровесник младшему из Вшивковых — Александру, родившемуся в 1988 году. А самый старший член семьи, Сергей Павлович Вшивков, работает на предприятии уже 11 лет. Он вместе с женой и сыном перебрался в Подольск из города Артемовска Донецкой области. Там он трудился на Часовоярском огнеупорном комбинате, поэтому со спецификой производства огнеупоров знаком, что называется, не понаслышке. Однако работа на заводе была тяжелой, а зарплата — маленькой. Перспектив для дальнейшей жизни в маленьком городке Вшивковы не видели.

В Москве устроиться им удалось не сразу. Переселенцам с украинскими паспортами не спешили предлагать хорошую работу. Сергей Павлович перебивался случайными заработками в разных местах, чтобы прокормить семью, да и не та это была работа, ради которой стоило покинуть родной город. Поэтому, когда Вшивкову-старшему предложили место электромонтера в Научно-техническом центре «Бакор», он согласился не раздумывая. Тут все сошлось: и огнеупоры, о которых он так много знает, и стабильная московская компания, и зарплата, на которую, наконец, можно было жить, а не выживать.

— Работать в быстро развивающейся столичной компании — особое, ни с чем не сравнимое удовольствие, — уверяет Сергей Вшивков. — Я очень люблю свою профессию, работаю с удовольствием и интересом. А когда так происходит, то вся жизнь превращается в настоящий праздник.

О своей работе Сергей Павлович увлеченно рассказывал жене и сыну за ужином. И его истории вдохновили Вшивкова-младшего: Саша попросил к отца устроить его к себе. У молодого человека к тому времени уже был диплом Артемовского индустриального техникума, поэтому отец не сомневался, что сын с работой на инновационном предприятии справится. Так и получилось. В 2012 году Саша Вшивков устроился шлифовщиком-резчиком огнеупорной керамики. Из сырца по заданным параметрам он готовит изделия под дальнейшую обработку.Работа настолько увлекла молодого человека, что он быстро стал передовиком производства. Мама Саши, Надежда Витальевна Вшивкова, с гордостью рассказывает, что за самые большие показатели в работе фотографию Александра разместили на доске почета.

Надежда тоже работает в НТЦ «Бакор». С 2015 года она занимается на предприятии оправкой огнеупорных изделий. И, по ее словам, в этой работе она нашла свое призвание.

— Я шлифую и готовлю к продаже изделия, — говорит она. — А наводить красоту — любой женщине приятно.

В свободное от работы время Надежда Витальевна нянчит внуков. Их у нее двое: Александр Александрович и Вероника Александровна. Бабушка надеется, что как только они подрастут, то добьются еще больших успехов, чем отец, и продолжат семейное дело на НТЦ «Бакор».

Напомним, проект «Династии московской промышленности» стартовал в Москве 1 июля. Оксана Притыко, начальник управления по организации мероприятий АНО «Моспром» столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, рассказывает:

— В этом проекте принимают участие 20 семей из 20 предприятий столицы, общий стаж участников проекта — 1484 года! Их истории, информация о предприятиях, где трудятся династии, фотографии с производства и студийные снимки представлены на нашем сайте otkroimosprom.ru. Также там можно зарегистрироваться на офлайн- и онлайн-экскурсии на фабрики и заводы, лекции, мастер-классы, дни карьеры, хакатоны, интеллектуальные игры и множество других мероприятий.

Воздух будет чист

Фото: Пресс-служба НТЦ «Бакор»

НТЦ «Бакор» разработал новую линию оборудования для промышленной пылегазоочистки и утилизации отходов.

— Система термического обезвреживания более 4 тысяч видов отходов сокращает количество мусора до 5 процентов, а пылегазоочистка делает воздух чистым, — рассказывает руководитель центра Борис Красный.

Оборудование подходит как для поселков, так для промышленных предприятий. Инновации уже высоко оценены экспертами и заслуженно стали победителем конкурса Skolkovo Startup GreenTech EcoBuster.

СПРАВКА

НТЦ «Бакор» — российский разработчик и производитель особостойких огнеупоров, промышленного фильтровального оборудования, систем пылегазоочистки и утилизации отходов.

Компания с 1991 года производит специальные инновационные жаропрочные и композиционные материалы, разрабатывает технологии их производства. НТЦ «Бакор» принадлежит 150 патентов. Продукция широко используется в промышленности и строительстве и хорошо известна за рубежом — она экспортируется в 16 стран мира. С 2018 года НТЦ «Бакор» имеет статус российского экспортера и право использования знака Made in Russia.