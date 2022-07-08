Город помогает начать новую жизнь: истории подопечных столичных реабилитационных центров

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В центрах Департамента труда и социальной защиты населения проходят комплексную реабилитацию москвичи с разными формами инвалидности, в том числе и те, кто восстанавливается после серьезных травм. Рассказываем вдохновляющие истории подопечных реабилитационных центров, которые показывают своим примером, что с инвалидностью можно и нужно жить активно.

Анастасию Пронину пять лет назад сбила машина. Последствия черепно-мозговой травмы бывают очень разными, это зависит от многих факторов. В случае Анастасии после реанимации, комы, длительного восстановления в больнице и передвижения на коляске нужна была реабилитация с ЛФК, массажем и психологом. Девушка обратилась в Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта в 2020 году, и теперь она ежегодно проходит здесь комплексную реабилитацию.

— У меня появилась уверенность в том, что смогу полностью восстановиться. Здесь есть поддержка, начиная от того, как тебя встречают на входе, и заканчивая, долгими беседами с врачом Натальей Канаевой, которая разработала мой реабилитационный маршрут и ведет меня, учитывая каждый нюанс, — делится Анастасия Пронина.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Специалисты учреждения занимаются с Анастасией ЛФК по методике восстановления мозгового кровообращения и шейно-грудной зоны. На фоне занятий повысился уровень физической активности, улучшилась координация, снизилось психоэмоциональное напряжение. Девушка рассказывает, что исчезли головные боли, скованность в области спины и шеи.

— У Анастасии можно поучиться у нее дисциплине и самоорганизованности и тому, как можно идти к цели. За все это время она не пропустила ни одного занятия, выполняет все упражнения и сохраняет позитивный настрой. Такое доверие и регулярность занятий и есть главные факторы выздоровления. Наша команда верит в Анастасию, у нее все получится! — уверена Наталья Канаева, врач ЛФК РЦИМФКиС.

Еще одно достижение Анастасии — восстановление в университете. Девушка учится на специалиста по социальной работе, так как, познакомившись с сотрудниками Департамента добрых дел, хочет сама профессионально помогать другим в сложной ситуации.

Эмма Лобанова из Юго-Восточного округа — женщина удивительной красоты и настолько позитивного отношения к жизни, что, находясь рядом с ней, погружаешься в атмосферу легкости, радости и счастья. Инвалидность у нее более 30 лет: с тех пор, как, работая на заводе ЗИЛ бригадиром, она получила тяжелейшую травму позвоночника, а в 2018 году случилась повторная травма в ДТП.

В Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра» Эмма Абдулхаевна впервые поступила три года назад с жалобами на боль в пояснице, ограничения движения и прерывистый сон. Тщательно подобранная терапия с ЛФК и физиолечением помогла избавиться от боли, увеличить толерантность к нагрузке и объем движения в суставах, а ежедневные занятия с психологом научили ее бороться с тревогой.

— Мне очень нравится «Красная Пахра». Каждый год с нетерпением жду встречи. Великолепный персонал вместе с необыкновенными процедурами дают стойкий положительный эффект. Забываю про боли, которые являются постоянными спутниками на протяжении уже многих лет, и могу позволить себе не принимать обезболивающие препараты. Массаж, грязелечение, сухие углекислые ванны, криотерапия, занятия на тренажерах, веломобили — все это входит в мою индивидуальную программу реабилитации. Спасибо за возможность забыть о травме. Жизнь продолжается — и она прекрасна!» — с удовольствием делится эмоциями Эмма Лобанова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Социокультурная реабилитация — неотъемлемая часть комплексной программы. У Эммы Абдулхаевны великолепный голос, и ни одно мероприятие не проходит без ее участия. Раскрыв вокальный потенциал в кружке-караоке во время первого курса в «Красной Пахре», она стала петь в церковном хоре и принимать активное участие в мероприятиях районного центра социального обслуживания.

Игорь Грудкин передвигается на инвалидной коляске уже более 20 лет. Автокатастрофа отняла у него возможность ходить, но не желание жить и радоваться каждому дню. После аварии Игорь не впал в депрессию, не отказался от общения с окружающими, а, главное, увидел в реабилитации ключ к новым перспективам. Мужчина прошел более сорока курсов реабилитации и половину из них — в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

— Так сложилось, что, придя на реабилитацию десять лет назад, я остался здесь работать. Это дает мне не только финансовую стабильность. Благодаря работе чувствую себя уверенным и востребованным. У меня есть любимая семья, дело, которое мне нравится и, главное, не чувствую себя в чем-то ограниченным — я обычный человек, живущий нормальной жизнью! — рассказывает Игорь Грудкин.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

После травмы важно не только восстановиться физически, но и быть в состоянии выдержать психологическую нагрузку. Сейчас Игорь живет насыщенной, полноценной жизнью и помогает другим людям, оказавшимся в схожей ситуации, поверить в себя. Он проводит в Центре имени Л.И. Швецовой занятия по компьютерной грамотности и много контактирует с пациентами. Игорь прекрасно знает, насколько ребятам после травмы нужно обычное человеческое общение и доброе слово.

— Всегда старался как можно больше общаться с людьми, пережившими травму, со специалистами, постоянно расширял круг своих знакомств, потому что самое неприятное, чего однозначно стоит избегать — это оказаться один на один со своими проблемами. Важно знать, что есть люди, которые это уже пережили, а город готов поддержать, — заключает Игорь Грудкин.

ЗАМЕТКА

Чтобы получить курс комплексной реабилитации в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства. Также специалисты учреждения оказывают комплексную реабилитацию москвичам трудоспособного возраста после ампутации в рамках городского сервиса «Новые возможности». Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на специальной странице столичного Департамента труда и соцзащиты.

Чтобы пройти курс реабилитации в Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, необходимо обратиться в учреждение напрямую.

Чтобы пройти курс реабилитации в Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра», необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.