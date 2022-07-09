Своя теплица в пределах столицы: в парке «Кузьминки» можно вырастить собственный урожай

Экскурсовод Анна Дубенкова поливает грядку с земляникой в новом огороде, который открылся в парке «Кузьминки» / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В парке «Кузьминки» открылся сад с цветниками, огородом и теплицами, где москвичи могут вырастить свой урожай. Корреспондент «Вечерки» побывал в этом саду и узнал, как обустроить собственный огород, не выезжая за город.

Почувствовать себя агрономом можно на территории под милым названием «Садик-огородик». Она находится недалеко от входа в парк, в начале Тополевой аллеи. Здесь меня и других посетителей встречает экскурсовод Анна Дубенкова и проводит к грядкам. На многих из них уже виднеются растения, другие еще ждут своих огородников. Замечаю, что все грядки обустроены в аккуратных деревянных коробах на небольшом возвышении — так что при работе на них не нужно сильно наклоняться. Удобно!

— У нас можно взять в аренду небольшой кусочек земли размером 60х40 сантиметров, — рассказывает Анна. — Высадить на грядке вы можете все что захочется, например, землянику, помидоры, шалфей.

Экскурсовод демонстрирует одну из грядок:

— Посмотрите, здесь, например, растет сразу пять видов мяты! Аромат от нее потрясающий!

Рядом оборудованы небольшие теплицы. Анна предлагает зайти в одну из них: там, по ее словам, расположена гордость парка — небольшая арбузная бахча! Действительно, внутри на веревочке висит маленький арбуз. Экскурсовод поясняет, что в подвешенном состоянии он лучше созревает, потом его опустят на землю.

— Больше всего радуются огороду дети, — рассказывает сотрудник парка «Кузьминки» Мария Панченко. — Ребята, которые проводят лето в городе, с восторгом наблюдают, как растут клубника, земляника. Для них есть специальная грядка «Доктора Пилюлькина» — там можно увидеть и потрогать лекарственные травы, и это очень познавательно! Для детей проводятся мастер-классы, запись на них ведется через сайт нашего парка (park-kuzminki.ru). С собой ребята могут забрать образцы растений и продолжить свои эксперименты по выращиванию уже дома.

По словам вдохновителя и создателя проекта Марии Шнайдер, идея создания сада пришла ей во время общения со своими детьми.

— Я часто слышала от них, что овощи якобы растут в супермаркетах, — говорит Мария. — Поэтому мне захотелось заняться просвещением ребят через посадку растений в маленьком садике. Надо сказать, что к нам с таким же интересом приходят и взрослые. В парке жители мегаполиса могут отдохнуть, насладиться тишиной и покоем. Этого очень не хватает людям, живущим в мегаполисе, наблюдающим вокруг себя в основном дороги, машины и высотные дома.

В «Садике-огородике» есть также чайная комната, где можно перекусить в теньке. Отдельное развлечение — рельефная тропа, имитирующая разные поверхности — от каменистой пустыни до глухой лесной тропинки в сосновых шишках. По ней можно пройти босиком и с закрытыми глазами определить, по какой идешь. В планах проекта — расширение пространства, оборудование детской площадки.