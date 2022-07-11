Более 240 столичных медработников приняли участие в турнире по картингу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В турнире по картингу, проходившему 2, 3 и 9 июля в столичном спортклубе «X-TI Pilot» в рамках Спартакиады–2022 фестиваля «Формула жизни» Департамента здравоохранения города Москвы, победу одержала команда МКНЦ им. А.С. Логинова.

Соревнования проходили на гоночной трассе протяженностью 968 метров и состояли из официальных тренировок, квалификационных, полуфинальных и финальных заездов. В турнире приняли участие более 240 работников столичной системы здравоохранения.

Регламентом было предусмотрено определение победителей в личном и командном зачетах.

Всего было разыграно два комплекта медалей. Команда-победитель МКНЦ им. А.С. Логинова показала на трассе лучшее время. На втором месте — команда Детской городской поликлиники № 86, а третья ступень досталась команде НИИ ОЗММ. В личном зачете «золото» взял Тимур Чориев, медицинский брат ГКБ им. М.П. Кончаловского), на вторую ступень пьедестала поднялся Андрей Колосков из ГКУ АЗ (КС), «бронзу» завоевал Муххамад Абдуллаев, врач ультразвуковой диагностики МКНЦ им А.С. Логинова.

Напомним, что спортивные события Спартакиады–2022 продлятся до декабря, соревнования будут проходить по 28 видам спорта. Ожидается, что в них примут участие более шесть тысяч медработников учреждений столичного Депздрава.

В рамках Спартакиады–2022 фестиваля «Формула жизни» на данный момент уже прошли соревнования по бадминтону, баскетболу 3x3 и массовый забег. В турнирах приняли участие более 1000 любителей спорта.

Полный перечень соревнований, а также список победителей опубликованы на официальном сайте фестиваля «Формула жизни». Отправить заявку на участие в турнирах можно на адрес электронной почты formula@mos.ru.