Как прошел ночной велофестиваль в Москве

11 июля 15:47 Общество

В субботу в столице прошел ночной велофестиваль, приуроченный ко Дню московского транспорта. «Вечерняя Москва» пообщалась с участниками этого масштабного события. Столичные велофестивали всегда выглядят ярко и празднично: кругом пестрые, похожие на украшения велосипеды, светящиеся от радости люди. Но на этот раз атмосфера была прямо-таки новогодняя. Многие участники заезда были увешаны яркими гирляндами, как рождественские елки. Проезжая мимо пешеходов, они размахивали руками. А те улыбались в ответ и искали, где можно взять напрокат велосипед — чтобы присоединиться к чудесному празднику. На таком масштабном событии, как Московский велофестиваль, легко встретить интересных людей. Ирина Мусаева, например, всего пару недель назад приехала из Литвы. И в велопрогулке участвовала на велосипеде, который привезла из Амстердама, велосипедной столицы Европы. — Мне нравится Москва, — поделилась она. — Приезжаю сюда к детям. Когда мы вместе на таких праздниках, я получаю огромное удовольствие. Очень приятно ехать по любимому городу и чувствовать легкость, свободу. Велолюбители Юрий Селиохин, Сергей Топунов и Павел Раткевич выбрали для велопрогулки довольно странные агрегаты. Так называемые карго-байки типа «Лонг Джон» имеют специфическую конструкцию: переднее колесо маленькое, а посередине находится большой кузов, в который можно положить что угодно. — Мы познакомились на почве общего интереса к этим велосипедам, — рассказал Селиохин. — Байки такого типа производились уже в 1930 году. Потом их временно вытеснили автомобили. А сейчас они опять в тренде. В Амстердаме люди уже давно возят на таких штуках детей в школу. Их используют вместо машины, например, если надо съездить в магазин за продуктами. По словам Селиохина, 5–10 лет назад карго-байки можно было увидеть только в Амстердаме, а сейчас они популярны по всему миру. И потихоньку появляются в России. — Я его использую практически каждый день, — сообщил Сергей Топунов. — Это очень удобная вещь. В карго-байки я влюбился, когда увидел их впервые в 2013 году. С тех пор хотел, чтобы такой велосипед был у меня. Купить его невозможно, а сделать смог, когда появилось свободное время — в период пандемии. У Юлии Величкиной и Светланы Киселевой обычные горные велосипеды. Но девушки украсили их гирляндами. И сами надели яркую одежду. — Мы постоянные участники таких мероприятий и очень любим заранее придумывать образы, — рассказала Светлана. — Мы еще катаемся на сапах — специальных досках для скольжения по воде. И день у нас начался с SUP-парада, который прошел на Речном вокзале. Мы там заняли первое место. ТОЛЬКО ЦИФРЫ ПРЯМАЯ РЕЧЬ Алексей Митяев, замглавы Департамента, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: — Мы решили, что День московского транспорта будет праздником не только для работников транспортного комплекса, но и для всех москвичей. Поэтому в этом году уже с 7 июля по всему городу проходит большое количество мероприятий, в том числе велопрогулки. Около 60 процентов всех велопоездок на сегодняшний день в Москве совершаются с транспортной целью. Ежегодно в столице появляются десятки новых велополос, а к 2024 году вся жилая и офисная зона в пределах МКАД будет полностью покрыта велопрокатом. / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва