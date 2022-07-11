Врачи из столицы спасают дончан

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День за днем продолжаются обстрелы украинской артиллерией городов и поселков Донецкой Народной Республики.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что 6 и 7 июля число раненых мирных жителей возросло до 30, среди них несколько детей. Самых тяжелых пострадавших везут в Республиканский травматологический центр Донецка. Руководитель центра, врач-нейрохирург высшей категории Андрей Боряк рассказал «Вечерней Москве», как донецким врачам помогают спасать пациентов коллеги из Москвы.

— Андрей Леонидович, много раненых мирных жителей приняли за последние дни?

— Много. В результате обстрелов со стороны ВСУ у нас в республике за короткий срок семь погибших и 19 раненых гражданских лиц. За последние сутки пострадали еще несколько человек. Часть из них сейчас находится в больнице в Макеевке, на которую пришлось больше всего «прилетов». Раненых с тяжелыми травмами приняли мы. Вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, наши врачи спасают человеку жизнь. Надеюсь, вытянем с того света еще одну душу.

— С какими ранениями к вам сейчас привозят людей?

— С одними и теми же — с минно-взрывными травмами.

— Детей много прооперировали ваши врачи?

— Сегодня в палатах нашего центра лежат два мальчика. Одному 15 лет, другому — 7. Младший — очень тяжелый. К вам в Москву его, видимо, не скоро отправим.

— С кем в столице России у вашего центра налажены контакты?

— По детям — с клиникой Рошаля. Низкий поклон Леониду Михайловичу, он и его коллеги из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии — наши верные друзья с 2014 года. Мы в Донецке спасаем детские жизни, а москвичи возвращают пострадавшим на войне ребятишкам качество жизни. Протезирование, реабилитация — это все в столице России. Спасибо хочу передать и сотрудникам Департамента здравоохранения правительства Москвы. Мы благодарны им за помощь и поддержку.

— У вас в центре, как сообщалось, проходили лечение и пленные солдаты украинской армии. Если теперь, после этих варварских многодневных обстрелов, поступят раненые с той стороны линии фронта, будете лечить?

— Некорректный вопрос. Наш профессиональный долг врачей-травматологов — оказывать экстренную помощь как мирным жителям, так и пострадавшим военнослужащим, вне зависимости от того, в какой армии они служат. Как ни душит сейчас нас всех гнев за преступные обстрелы Донецка, а лечить солдат противника будем. Судить их будут другие люди, а лучше бы высшие силы покарали: столько жизней погублено, столько искалеченных осталось…

КСТАТИ

Глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в период с 24 февраля по 6 июля 2022 года от огня артиллерии и ракетных войск Вооруженных сил Украины в столице ДНР погибли 109 мирных жителей, в их числе шесть детей. 491 горожанин был ранен, из них 28 детей.