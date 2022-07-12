«СОГАЗ-Мед»: проверить легкие — с легкостью

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Всем знакома ситуация, когда вы пришли в поликлинику, скажем, на диспансеризацию, и врач первым делом выписывает вам направление на флюорографию. Поверьте, делает это он совсем не для галочки!

Это рентгенологическое обследование органов грудной клетки, призванное выявить в легких патологические изменения на ранних этапах, причем не только туберкулез, но и другие заболевания, в том числе онкологические.

Многие опасные заболевания способны протекать скрытно довольно длительное время, а появление кашля, повышенной температуры, общей слабости становится уже грозным симптомом запущенности заболевания.

Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что с помощью флюорографии можно своевременно выявить болезнь, вернуть здоровье и вместе с ним — привычный ритм жизни. Она проводится совершенно бесплатно по полису ОМС.

В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом в России исследование включено в список профилактического медицинского осмотра. Взрослому населению достаточно пройти флюорографию один раз в течение двух лет (в случае отсутствия хронических заболеваний).

Для некоторых категорий граждан существуют особые правила, согласно которым эту процедуру они проходят два раза в год:

сотрудники родильных домов;

сотрудники противотуберкулезных диспансеров;

больные ВИЧ-инфекцией; пациенты, переболевшие туберкулезом, — в течение трех лет после снятия с учета;

лица, состоящие на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере;

лица после освобождения из мест заключения — в течение двух лет после освобождения.

Один раз в год рекомендуется проходить флюорографическое обследование подросткам в возрасте от 16 до 18 лет, а также работникам школ и детских садов, больным сахарным диабетом и сотрудникам предприятий общественного питания.

Для того чтобы пройти флюорографию бесплатно, следует просто обратиться в регистратуру поликлиники по месту регистрации с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

Если вы находитесь в другом городе, то пройти флюорографию можно также совершенно бесплатно в противотуберкулезном диспансере по полису ОМС.

Процедура не имеет абсолютных противопоказаний для проведения, так как является безопасной. Исключением является детский возраст до 15 лет, поскольку детям облучение нежелательно, а качество снимков получается неудовлетворительным из-за анатомически меньших размеров грудной клетки.

Когда нельзя проводить флюорографию:

дети до 15 лет включительно;

тяжелое состояние больного, когда невозможно придать ему вертикальное положение;

беременность сроком до 22 недель;

период лактации (нежелательно, но при проведении врачи рекомендуют сцеживать молоко после процедуры).

Важно!

Перед посещением кабинета рекомендуется отказаться от курения хотя бы на несколько часов, снять с себя металлические предметы и украшения.

После процедуры можно проходить и другие исследования, единственным исключением являются рентгеновские методы диагностики — МРТ, КТ или рентгеноскопия.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8 (800) 100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных — 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

Фото: пресс-служба «СОГАЗ-Мед»

Лицензия ОС № 3230 от 28.02.2019. Реклама