20 идей Давыдова: как помочь игроманам

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Современный человек, увы, привык жить в стрессе. И привык его снимать самыми простыми способами. Курение, алкоголизм, наркомания становятся болезнями общества. Относительно недавно к ним добавилась еще одна — игромания. Она же — лудомания. Как помочь зависимым? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

— По данным ВОЗ, 350 миллионов людей в год страдают от игромании и уровень распространенности заболевания доходит до 5,8 процента среди всех играющих, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Эта тенденция роста количества проблемных игроков не обошла стороной и Россию. Миллионы граждан так или иначе сталкиваются с негативными последствиями увлечения азартными играми. В интернете можно найти множество реальных историй о том, как азарт губит жизни россиян. Очевиден факт, что за последние годы азартные игры прочно вжились в современное общество, подвергая риску жителей страны и побуждая укреплять государственное регулирование в этой сфере. Но в отличие от многих стран в России, к сожалению, до сих пор нет организаций, которые специализируются на консультациях для игроманов и их близких и пропагандируют вред лудомании. Нет ни одного российского сайта, посвященного исключительно профилактике лудомании и психологической помощи для попавших в капкан азарта. Отчаявшийся игрок может найти хоть какую-то поддержку лишь в обсуждениях на форумах или в социальных сетях, где столкнувшиеся с бедой игроки делятся своим опытом. А в профессиональные клиники, как правило, граждане обращаются только в самом крайнем случае. Да и зачастую для многих они финансово недоступны из-за материальных проблем, вызванных неконтролируемой игрой.

Международный опыт развитых стран может быть полезен и в этом вопросе. Правительство Сингапура в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гемблингу (игромании), наделив его полномочиями по контролю за соблюдением операторами игорного бизнеса политики ответственной игры и правил самоисключения. Но главными функциями совета являются поддержка и проведение программ по массовому просвещению относительно проблемного гемблинга, консультаций для всех заинтересованных сторон по вопросам азартных игр, применение превентивных мер и лечебных услуг для проблемных игроков и их семей, проведение исследований в этой области. На сегодняшний день совет тесно сотрудничает с министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: психиатрия, психология, социальная реабилитация, консультирование и юриспруденция.

Пример Южной Кореи и Финляндии показывает, что финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гемблингом за счет операторов игорного бизнеса является разумной социально ответственной мерой. Национальная корпорация «Корейский центр проблемного гемблинга», работающая по всей стране над минимизацией негативных последствий азартных игр, ежегодно выставляет счета всем субъектам игорного бизнеса в Южной Корее. Сумма зависит от уровня доходов самого оператора и от оценки его надежности, но не может превышать 0,5 процента от его чистого годового оборота. Исключением являются некоторые казино, попадающие под программу развития туризма. В Финляндии за финансирование организации Peluuri, успешно оказывающей бесплатную разностороннюю поддержку всем проблемным игрокам с 2004 года, отвечает национальный гемблинг-оператор Veikkaus.

За последние годы Россия сделала огромный шаг в сфере контроля игорного бизнеса, учредив Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). В плане борьбы с вредом от гемблинга, единый учет ставок позволяет внедрить механизмы самоисключения, дав возможность установить запрет на прием ставок от лиц, зарегистрировавших свое желание отстраниться от азартных игр. Но, как показывает опыт развитых стран, этой меры недостаточно. Во-первых, без систематического информирования об опасностях увлечения азартом далеко не все проблемные игроки способны определить и признать свое положение, решиться на шаг самоограничения. Во-вторых, к самоисключению, как правило, обращаются люди, которые уже так или иначе пострадали от ставок и нуждаются в помощи. В-третьих, сам запрет транзакций в системе не решает проблему периодически возникающего и чаще всего неконтролируемого желания испытать «вкус» азарта. Чтобы существенно сократить негативные последствия от азартных игр, необходимо предпринимать превентивные меры, пропагандируя принципы «ответственной игры», а также сделать доступной психологическую поддержку оказавшимся в трудной ситуации игрокам и их близким.

— Поэтому я предлагаю, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru, — обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые занимаются следующими видами деятельности:

— научные исследования в области профилактики и лечения игорной зависимости;

— проведение предупредительных мероприятий, таких как образовательно-просветительская активность, относительно опасности увлечения ставками, пропаганда принципов «ответственной игры» среди активных и потенциальных игроков;

— консультативная помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с проблемным гемблингом (телефон доверия, чат службы поддержки, сеансы с психологом, коучинг);

— комплексная терапия патологически зависимых игроков.

Организации для получения финансовой помощи должны пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать следующим критериям:

— доказанный опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности, обозначенных выше;

— отсутствие каких-либо связей с операторами игорного бизнеса, их представителями и сотрудниками;

— выполнение требований регулятора, таких как, например, гарантии целевого использования полученных средств и предоставление отчетности.

Автор проекта считает, что благодаря предлагаемой реформе создадутся новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесет никаких расходов. Социально ответственные операторы игорного бизнеса не будут возражать, поскольку они также заинтересованы в снижении негативного влияния гемблинга на общество.

В России на законодательном уровне утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счет средств от игорного бизнеса. Но если таким же образом утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр, то сотни тысяч россиян, находящихся в трудном положении из-за чрезмерного увлечения ставками, смогут воспользоваться бесплатным и быстрым доступом к квалифицированной консультативной поддержке или скидкой на сеансы лечения и восстановления в специализированных клиниках. Население, в особенности молодое поколение, будет информировано об опасностях увлечения ставками и способах самоконтроля. Поскольку проблемный гемблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийству, внедрение такой поддержки на законодательном уровне может оказать положительное влияние на благополучие нации в целом.

Идея была направлена органам российской власти, ее автору пришел ответ от председателя комитета Совета Федераций РФ по экономической политике А. В. Кутепова.

— В комитете Совета Федерации по экономической политике приняли к сведению Ваше предложение об инициировании Советом Федерации разработки законодательной инициативы, предполагающей внедрение в законодательство механизма целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, на финансирование мероприятий в области научных исследований игорной зависимости, а также ее профилактики и лечения.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что предложение мало принять к сведению. Его нужно принять в качестве закона.

— Давайте вспомним 2000-е годы. Буквально в каждом городе, чуть ли не на каждом углу стояли игровые автоматы, в которых люди проигрывали не только зарплаты и сбережения, но порой и квартиры. Социальные последствия доступности автоматов были столь негативны, что пришлось принять закон и ограничить их работу несколькими игровыми зонами на всю страну. А сейчас игровой автомат — в каждом смартфоне! Есть онлайн-казино, есть ставки на спорт. Игромания как социальная проблема вернулась во всем своем масштабе, — пояснил эксперт. — И эту проблему нужно решать. Будет логично, если это сделают за счет компаний, которые на желании человека играть зарабатывают. Тем более что мировой опыт подсказывает именно такое решение.

Психолог-консультант Дарья Безрядина считает, что нужны как минимум телефоны доверия для лудоманов и их родственников, а также курсы психологической поддержки и преодоления зависимости.

— Когда человек выпивает или принимает наркотики, близкие люди знают, куда обратиться. Есть и государственные, и негосударственные службы, которые в состоянии помочь. Игроманам же сегодня не помогает практически никто. Люди просто не в курсе, куда им идти. В лучшем случае они придут к психологу. Но игромания — это болезнь. Психолог не всегда поможет — нужно готовить более глубоких специалистов, которые способны заниматься комплексной терапией патологически зависимых игроков. Их подготовку и работу, наверное, должны оплачивать операторы игорного бизнеса. Отчисляют же табачные гиганты средства в фонды, помогающие курильщикам.

Дмитрий Давыдов надеется, что Совет Федераций внимательно отнесется к его предложениям и выступит с законодательной инициативой, способствующей их претворению в жизнь.