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Ближе к звездам

Виктория Филатова

Сюжет: 

Династии московской промышленности
Общество
Ближе к звездам
Семейство Кореньковых (слева направо): Олег, Роман и Наталья / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», посвященный семьям, которые из поколения в поколение трудятся на предприятиях нашего города. Сегодня нашими героями стали Наталья, Олег и Роман Кореньковы из АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Общий стаж Кореньковых на предприятии — 38 лет. Основатель династии, Наталья, настоящий долгожитель ВНИИЭМа — работает бухгалтером-калькулятором на предприятии уже 30 лет.

По ее словам, в отделе есть всего одна сотрудница, которая пришла сюда раньше, а все остальные — позже.

— В молодости я хотела стать косметологом, но в приемной комиссии медицинского техникума меня предупредили, что практика будет в морге, — смеется Наталья Сергеевна. — Я передумала и выучилась на бухгалтера.

После окончания колледжа Наталья устроилась в столовую легендарного НИИ, который в своей время вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли. Здесь она работает уже четвертое десятилетие. За это время у нее ни разу даже мысли не возникало поискать счастья в другом месте. А в 2019 году Наталью наградили медалью А. Г. Иосифьяна за многолетний труд на предприятии.

— Это стабильная работа, на предприятии нет текучки кадров — сотрудники работают годами, вакансии открываются не так часто, — рассказывает она. — Да и от нашего дома в Балашихе на работу удобно добираться.

Муж Натальи Олег Кореньков после армии устроился по специальности на литейно-механический завод в Балашихе. В перестройку завод прекратил работу, и Олег пошел работать водителем инкассаторского броневика в банк. Но работа не радовала: переработки, риски, маленькая зарплата, которой не хватало на то, чтобы обеспечить семью… Олег решил, что как только появится место там, где работает жена — во ВНИИЭМе, — то сразу устроится туда. Сотрудники работают здесь десятилетиями, ценя стабильность и интересную, важную работу. Вакансии открываются нечасто, но Олег дождался — и вот уже семь лет трудится на предприятии слесарем механосборочных работ.

— На заводе мне нравится, — улыбается Олег Кореньков. — Профессия у меня, можно сказать, творческая. Мы в цехе спутники делаем, детали для космических аппаратов. Как гончар из глины, так и я из плоской металлической детали делаю объемную. Как раз пригодилась моя специальность — модельщика по металлическим моделям.

За свою работу Олег Кореньков получил от генерального директора ВНИИЭМа благодарность за личный вклад в научно-техническую и производственную деятельность общества и добросовестный труд.

Сыну Кореньковых, Роману, недавно исполнилось 24 года. После учебы в колледже он пошел к отцу — хотел работать семейным подрядом. Роман — слабослышащий, поэтому с вместе отцом ему работается очень комфортно.

Подрастает у Кореньковых и дочка. Кем она хочет стать, пока не знает, думает поступать на визажиста. Впрочем, мама надеется, что в «красоту» дочь быстро наиграется и, как и она в свое время, пойдет работать в стабильную компанию укреплять семейный подряд.

И сегодня в столичных компаниях работает не одна такая династия.

— Сегодня на территории города работает свыше 3 тысяч современных, инновационных и высокотехнологичных предприятий, которые обеспечивают необходимыми товарами всю страну, — говорит руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — За таким развитием стоит не одно поколение. Нам важно, чтобы на производства продолжали приходить поколения настоящих профессионалов.

Мирный атом

Испытательный центр АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос ») успешно прошел аккредитацию по стандартам Госкорпорации «Росатом». Теперь испытательные лаборатории центра могут определять, насколько продукция соответствует обеспечению атомной безопасности.

— Разработка и изготовление электрооборудования для атомных электростанций на протяжении 65 лет остается одним из основных направлений деятельности АО «Корпорация «ВНИИЭМ», — говорит генеральный директор корпорации Антон Лобанов.

За эти годы были разработаны комплексы электрооборудования систем управления и защиты реакторов типа ВВЭР, информационно-вычислительные системы для реакторов типа РБМК, электрооборудование систем управления перегрузочными машинами ядерного топлива атомных реакторов. Оборудование ВНИИЭМ работает на всех российских энергореакторах, а также на АЭС Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Армении, Китая, Индии и многих других стран.

СПРАВКА

Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»), созданное в 1941 году, участвовало в разработке первой межконтинентальной ракеты Р-7, в программах запуска первых в мире искусственного спутника Земли и пилотируемого корабля «Восток». За годы работы предприятие запустило 85 космических аппаратов, их общий налет в космосе составляет более 208 лет. Входит в Госкорпорацию «Роскосмос».

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