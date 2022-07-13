Дачные истории

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Сердитый зефир

Если кто-то не верит в реинкарнацию, то могу предоставить живое доказательство того, что душа человеческая никуда не исчезает, а очень даже переселяется в другую земную оболочку. Доказательство мое зовут Ника, Вероника. Веронике пять лет, на лето ее привезли в бабкин дом, который стоял заброшенным уже давно, лет восемь, с тех самых пор, как его хозяйка, баба Нюша, умерла. То есть Вероника бабку Нюшу никогда не видела, разве что на фотографиях.

Вероника бабке Нюше не «прямая» внучка, а какая-то «кривая». Поздняя дочка племянника по мужу — вряд ли кто-то сможет назвать родство, поэтому в деревне говорят просто: Вероника, внучка бабы Нюши.

Хорошо, что не бросили дом. Дом без хозяина быстро начинает рушиться. Течет крыша, на дырявом чердаке вьют гнезда шумные воробьи и стремительные ласточки, огород зарастает снытью и крапивой. Проваливается крыльцо, хотя, казалось, ступеньки из толстой доски поживут вечно. Падает покосившийся забор… Вот и бабки Нюши дом стоял грустный, серый какой-то, готовился уйти вслед за своей хозяйкой. Но неожиданно приехал Сережка, тот самый дальний племянник. С женой Аней и маленькой Вероничкой.

Первым делом дом покрасили ярко-голубой веселенькой краской. Обрезали сирень и жасмин, вскопали огород, посадили картошку… Аня с Вероникой живут теперь здесь все лето, а Сережка приезжает к ним на выходные. Ждет отпуска в конце августа: аж две недели. «За грибами похожу, как в детстве!» — радуется Сережка.

Хороший он, простой какой-то. Долговязый, очень худой, чернявый. К нему сбегается вся деревенская живность. Трется о ноги одноглазый соседский кот Уголек, подходит старая с трогая овчарка Марта. У Марты по бокам шерсть сходит клочьями. Жарко, линяет собака.

— Тебя вы вычесать, Мартуха, — приговаривает Сережка и длинными худыми пальцами вынимает целые пучки собачьей шерсти. Бросает на дорогу — шерсть собирается в клубки, катится, смешиваясь с дорожной пылью.

— Папа, насорил! — хмурит бровки Вероника. — Не делай так.

— А куда ж мне эту шерсть деть? — спрашивает Сережа.

— Мне отдай. Я отнесу, в печке сожгу.

— Так точно, мой генерал! — смеется Сережа. — Запах паленой шерсти в такую жару именно то, чего не хватает.

— Какой ты, папа, — сердится Вероника.

Сердитый зефир — бело-розовый, воздушный. Она такая — сердитка. Точьв-точь бабка Нюша.

Вероника не любит играть с детьми. Зато никогда не пройдет мимо скамейки, на которой сидят местные старушки. Обязательно придет, примостится рядышком, как птенчик рядом с воронами. Сидит, слушает. Потом вдруг поглядит на небо и протяжно так скажет:

— Дождя-я-я бы-ы-ы…

Вероничка — огородница. Точно как была бабка Нюша. Та всегда огурец первый срывала раньше всех в деревне. У Нюши без всяких парников — ну, разве что пленкой прикроет холодной ночью — вызревали помидоры и даже баклажаны.

Вот и в этом году у Ани с Вероникой первый огурец созрел раньше, чем у других. Правда, Сережа им поставил парничок. В парничок вопреки всем законам и правилам Аня и Вероничка посеяли всего понемножку еще в апреле: морковку, зелень, огурцы, помидоры. И уже давным-давно у них выросла своя морковь и свекла для летнего супчика.

— Кто ж в теплицу такое садит? — спросила скептическая Валька-агроном. — Такое только в гряды! А в теплицу помидоры.

Понятно, почему так сказала. Позавидовала. Как так — у городских профурсеток что-то вызрело раньше, чем у нее, заслуженной колхозницы.

— А мы понемножку посадили, — миролюбиво объяснила Аня. — Мы потом морковку и первую зелень съедим из теплицы, да и рассадим там помидоры и баклажаны.

— В своем огороде мы хозяева, — добавила Вероника, нахмурив едва обозначенные бровки.

Валька удивленно всплеснула руками:

— Ну, просто будто маленькая Нюша здесь.

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Валька с бабкой Нюшей когда-то давно дружили. Странная женская дружба, щедро приправленная сплетнями, разговорами, завистью и даже громкими ссорами — но замешанная на взаимовыручке и помощи в трудную минуту. У обеих характеры будь здоров. Месяцами иногда не разговаривали, ссорились — крик стоял на всю улицу. Но когда умерла бабка Нюша, Валька не раз говорила:

— Ох не хватает мне тебя, подруга.

А тут вдруг будто вернулась к ней бабка Нюша, обновленная версия. Маленькая упорная девчонка, сразу полюбившая и деревенский домик, покрашенный свежей лазурью, и огородик. Девчонка как заправский агроном, вырастившая первый огурчик в этом сезоне.

— Пойдем, маленькая, я тебя ягодкой угощу, — ласково сказала Валька. Неожиданно для себя сказала. Вообще-то она, Валя, лишним делиться не любила. Ягоды клубники берегла и сама не ела: в выходные должен был приехать внук из города. Для него берегла. А тут вдруг взяла и предложила Вероничке, будто вдруг представилась возможность пригласить к себе в дом бабку Нюшу. Клубники-то у Ани с Вероникой, конечно, не было: они здесь первый год, а Нюшины ягодники давно заросли и одичали.

Вероничка приглашение приняла, кивнула маме Ане на ее «только ненадолго!» и не оглядываясь пошла в дом к Вальке. Прошла, без опаски, мимо коз, лежащих в тени под забором. Не наступила в гусиную зеленоватую кучу — осторожно обошла. Погладила маленькой ладошкой Валькину шумную маленькую собаку Грушку. Грушка уже старенькая, визгливая, вроде и заливается звонким лаем, но если решительно идти прямо к ней, то трусливо прячется у себя в конуре.

«Защитница Грушка», — со смехом говорит Валька.

Вероника прошла вслед за Валькой в огород, посмотрела на то, как тетка собирает красные сочные ягоды в старый алюминиевый дуршлаг. Клубника у Вальки загляденье, и пышно цветет, и красные ягодки, и зеленые. Валька сполоснула ягоду под умывальником, протянула Веронике. Ешь, маленькая. Витаминизируйся.

А потом все же не удержалась и спросила:

— Как тебе моя ягодка-то? У Веронички спросила, пятилетней девочки, но и будто у своей заклятой подруги бабки Нюши.

Вероничкина светленькая мордашка сияла — ягоды вкусные, сладкие. Платьице вот запачкала алым соком.

Девочка Вероничка радовалась ягодам и хотела крикнуть: «Спасибо! Вкусные ягодки!» Но вдруг будто строгая бабка Нюша взяла верх. И сморщился крошечный Вероничкин носик (тоже запачканный ягодным соком). И сказала Вероничка сварливо:

— Усы-то у клубники надо обрывать!

Ох и смеялась потом Валька, пересказывала другим бабкам на лавке под большой липой эту историю.

— Эта, как ее, инкарнация прям. Усы, говорит, обрывать надо. Ну Нюшка, ну чисто Нюшка…

Зять

У Румянцевых дочка живет в городе. Сами они люди тихие, работящие. У дядьки Вити Румянцева две заботы: старая машина, жигули-«копейка», и пчелы — аккуратные ульи стоят под старыми яблонями. Тетка Тоня Румянцева, полная, краснолицая, всегда в белом платочке, завязанном над глазами, на манер пиратской повязки, работает полдня на почте, а полдня занимается домом и огородом.

Все у них как-то путем. Дочку Светку вырастили, выучили, стала Светка столичной штучкой, к родителям приезжает редко. Много работы, объясняет Светка, а отпуск всего два раза в год по две недели. Любит Светка отдыхать на курортах.

— Все не как у людей, — сердится дядька Витя. — Нет чтобы замуж, детишков завести, к нам бы маленьких привозила. Тут и мед свой, и овощ-фрукт, и молоко вон козье у Вальки будем брать. Залейся молока-то. Да и воздух, ножом режь да ешь, такой воздух.

Витя Румянцев — фанат своей деревни. Скрепа, как сейчас говорят про таких людей.

— Ну ладно, ладно, не бурли, — осаживает мужа тетка Тоня. — Сейчас время другое. Придет пора — и Светочка замуж выйдет, и детки будут, все как надо. Она мне в разговоре последнем, это, намекала. Типа ждите сюрприза.

И правда. Недели не прошло после разговора, приехала Светка, городская штучка, да не одна, а с сюрпризом. Светка за рулем красного фордика, страшно похожая на мать свою, Тоньку. Тоже полная, невысокая, крепкие ножки в босоножках на каблуках (как в таких машину-то водить?). С длинными распущенными волосами, арбузные груди обтянуты майкой в блестках. Ну просто солистка группы «Блестящие». Вот как город людей-то меняет. Сюрприз тоже порадовал. Рыжий застенчивый парень в кедах со звездочкой, шортах, больше похожих на трусы-семейники, в наушниках.

— Гарик, — представился рыжий.

Дядька Витя сердито хмыкнул и ушел в дом, громко хлопнул дверью. Тетка Тоня обняла Светку, утерла слезу уголком косынки. Дочка, дочка, это сколько же мы не виделись? Дочка, дочка, это что ж за Гарик такой, что за имя-то?

— Ну, можно Игорь, если тебе Гарик не нравится, — сказала Светка. — Спать будем в бане, там нам постели. Мы шашлык привезли, вечером жарить будем.

Сказала как отрезала — и демонстративно взяла Гарика под руку и пошла с ним по деревне показывать райские кущи.

— Это что ж такое, — распалялся дядька Витя. — Не муж, не расписаны, свадьбы не было, приехала тетя Мотя, без предупреждения, привезла щелкопера. Указывает тут, где им стелить! Как я соседям в глаза смотреть буду? Да уж, воспитал дочурку. Менеджер Света, епта.

— Тише, тише, — опять усмиряет его тетка Тоня. — Ну, не муж, не расписаны, но жених ведь! Сейчас принято так. Родителям показать сначала, чтоб одобрили. А мне понравился он, хоть и худой, но вежливый. Его можно Игорем звать. Гарик действительно кличка какая-то. Ты не горячись, Витечка, не горячись, а то пчелы кусаться будут.

И правда, пчелы всегда считывают настроение своего хозяина. Когда он сердитый, они тоже злятся и кусаются.

— Мы их трогать не будем, они нас, — задумчиво сказал Витька, и непонятно, про кого сказал. То ли про Светку с Гариком, то ли про пчел. И то ладно.

Вечером шашлык под яблонями устроили, когда пчелы уже спать легли. Музыка, смех, гости, танцы. Светка-то общительная, ее в се в деревне любили. Витька с Тонькой недолго посидели. Витька все же сердился и с трудом скрывал свое недовольство. Тонька держала Витьку на карандаше, чтоб не сказал лишнего, людям праздник не испортил.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В итоге Витька сказал, что ему надо пойти червей накопать для утренней рыбалки. А Тонька спать отправилась, ей тоже вставать рано.

И все поняли, что Румянцевы-старшие дочкой своей недовольны. Лет пять, пожалуй, ее в отчем доме не было, и на тебе. Приехала — чужая какая-то.

Ночи в июне почти что белые. Только ненадолго сумерки сгустятся часов в одиннадцать вечера, и уже рассвет зажигается за лесом.

Пошел Витька за червяками — они у него в специальном «заповеднике» живут, в крапиве, под старыми досками. Набрал червяков в баночку, потом пошел в сарай с сетью возиться. Смотрит, а там кто-то на крылечке сидит. Опа, да это зятек! Этот, как его, Гарик. Комары Гарика искусали, комары таких, рыжих и белокожих, уж так любят!

— А ты чой-то здесь? — неодобрительно спросил Витька.

— Да как-то шумно там, я не знаю никого, — улыбнулся застенчиво Гарик. — Я, это, попросить хотел… вы меня, может, на рыбалку возьмете? Я уж так мечтал рыбу половить.

— Ну что ж, возьму, отчего не взять-то, — как-то вдруг размяк Витька. — Только, — вновь посуровел, — я рано встаю. Светка-то, поди, дрыхнуть будет до полудня.

— Я знаю, что рано! В шесть? В пять? Че-ты-ре? Я готов.

И поехали они рано утром на речку. Витька за рулем. Он тут все дороги знает, все переезды, все заводи. Целый день вместе провели Витька и Гарик. Разговоры разговаривали, хотя оба были вроде как необщительными. Привезли упругих речных рыб, чешуя отливала червонным золотом в закатном солнце.

Светка с матерью весь день — обед готовила, загорала потом, конечно, в яблонях. Тонька снова расстроилась. Татуировку себе Светка сделала: розу и бабочку, прямо на лопатке.

— Ну что ж, площади позволяют много татуировок набить, — горько сказала Тонька.

А так, вообще, Светка мало изменилась. Хохочет, поет, аппетит хороший. Общительная. В гости пять раз сбегала, два раза — в магазинчик. Букет люпинов нарвала, в высокую крынку поставила. Весело все же, когда Светка дома. Хотя и утомительно.

Вечером, перед сном, делились Румянцевы друг с другом впечатлениями.

— А зятек-то мне понравился, хороший он, настоящий, — сказал неожиданно Витька. — Ты знаешь, он, оказывается, детдомовский. Всю жизнь, говорит, о такой семье, как ваша, мечтал.

Тонька почему-то всплакнула. Жалко ей стало Гарика-Игорька, рыжего сиротинушку.

— Ну ничего, откормим его, отогреем, — сказала она сквозь слезы. Витька неловко обнял жену, вдохнул родной теплый запах. Молоко и какие-то булочки с корицей, что ли…

Уехали Светка с Гариком через три дня, хотя Светка взяла отпуск на две недели.

— На работу вызвали, — объяснила она. И добавила: — Скучно тут у вас. Мухи со скуки дохнут.

Нарвала себе большой букет полевых цветов, оставила маме у телевизора две пятитысячные красненькие купюры: «Купи себе и батьке что-нибудь». Накрасила густо ресницы, порхнула в машину. Крикнула недовольным голоском:

— Гарри, ну ты идешь или как?

Обгоревший Гарик обнимался с дядькой Витей и теткой Тоней.

— Хорошо тут у вас! Тихо так. Дядь Витя, я для машины тебе куплю что просил, обязательно достану.

— Ты приезжай к нам, и без Светки приезжай, сынок, — неожиданно сорвалось ласковое слово у Витьки.

А Тонька ничего не сказала. Слезы мешали говорить. Такая она стала, Тонька, с возрастом — слезокапка. Чуть что — плачет и слезы платочком вытирает.

Чихнула пылью красная ловкая машиненка, исчезла за поворотом.

— Всю жизнь о сыне мечтал, — вздохнул вдруг Витька. И пошел копаться в стареньком жигуленке. Там вечно карбюратор барахлил. Надежда теперь — на Гарика.