Мастер химчистки продлит срок службы вещей

Сотрудник химчистки Людмила Болдова на рабочем месте / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

13 июля победитель конкурса «Московские мастера» среди пятновыводчиков Людмила Болдова рассказала «Вечерней Москве» о пути в профессию и секретах долгой службы вещей.

В сфере услуг Людмила Болдова работает почти полтора десятка лет. В химчистке, расположенной в одной из башен «Москвы-Сити», всегда приятный запах. Вещи после выведения пятен ждут своих владельцев. Те всегда рады возвращению их в свой гардероб — чистыми, без пятен, отутюженными. За их надлежащий вид и выведение пятен отвечает аппаратчик аквачистки Людмила Болдова.

— Люблю порядок и чистоту, — признается она. — Мне нравится приносить людям радость, сохраняя их вещи и продлевая им срок службы. В этом, пожалуй, и состоит весь секрет хорошо выполненной работы.

Спасать испорченную пятнами одежду нужно каждый день. Чаще всего приносят текстиль. В «Москве-Сити» чаще сдают в химчистку пиджаки, облитые кофе. Самой большой ошибкой владельцев делового гардероба специалист называет попытки оттереть пятна с помощью влажных или спиртовых салфеток. От этого страдает ткань.

— Также трудно выводить жирные рыбные пятна. Лучше браться за их ликвидацию по «горячим» следам, пока они не въелись в одежду, — Людмила Болдова советует не откладывать в таких случаях визит в химчистку. — Застарелые пятна выводить намного сложнее, в некоторых случаях — практически невозможно.

В конкурсе «Московские мастера» Людмила Болдова участвовала впервые. И сразу — победа! Обойти искусных в деле конкурентов ей помогли юмор, обаяние и хорошая память. Свое приветствие она выучила наизусть в отличие от соперников, читавших по бумажке.

— Волнение было очень сильным, но я справилась с ним, — улыбается она.— Поддерживал меня и директор компании, в которой я работаю. Его советы помогли победить в первом задании — своем представлении.

На втором этапе участники профессионального конкурса «Московские мастера» тянули билеты, отвечая на теоретические вопросы, как на экзамене в школе или университете. И это испытание Людмила Болдова преодолела с легкостью. Третье тоже не сильно ее озадачило: нужно было определить тип ткани и вывести с нее пятно.

— Всегда радуюсь хорошему результату! — говорит победитель конкурса.