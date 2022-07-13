Полковник выиграл затянувшийся бой и удержал позиции

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах профессионализма и героизма, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Офицер на передовой

Фото: Минобороны РФ

Старший лейтенант Ислам Тугушев командует взводом мотострелков. Получив приказ найти противника в лесистой местности, Ислам грамотно организовал работу своего взвода. Благодаря этому мотострелки обнаружили отряд украинских националистов, не выдав своего присутствия. Несмотря на численное превосходство неприятеля, Ислам решил атаковать его, используя эффект внезапности. Бойцы его взвода скрытно заняли огневые позиции вблизи противника и ударили по врагу метким огнем. Неонацисты в первые же минуты боя понесли большие потери. Ислам Тугушев был ранен, но продолжил командовать взводом. Оставшиеся боевики отступили, а на их позициях наши бойцы захватили ценные для разведки документы.

Тактика победы

Фото: Минобороны РФ

Полковник Александр Лазарев во время наступления принял командование батальонно-тактической группой наших войск. Группа заняла выгодные позиции. Националисты попытались их отбить, используя бронетехнику и сильный огонь артиллерии. Грамотно руководя своими подразделениями, Лазарев организовал успешную контрбатарейную борьбу против артиллерии неонацистов, и 15 часов группа отбивала атаки боевиков. В результате подразделение сумело удержать занятые позиции.

Спас колонну от засады

Фото: Минобороны РФ

Рядовой Буян Сат, сопровождая тыловую колонну, заметил засаду врага. Предупредив свое командование об этом, он вместе с товарищами атаковал неонацистов. В бою Буян, несмотря на полученное осколочное ранение, смог быстро уничтожить большую часть вражеских диверсантов, чем обеспечил успех боя. Колонна смогла пройти маршрут без потерь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник национального Центра управления обороной РФ:

— Руководство СБУ в Одессе планирует снять постановочные репортажи якобы о деятельности российских диверсионных групп. В роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны.