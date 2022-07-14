Создадим научный кампус мирового уровня

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов / Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Более 500 объектов одновременно строят сегодня в столице за счет средств городского бюджета. О ходе работ рассказывает Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

Город развивает дорожно-транспортную инфраструктуру. Так, идет активное строительство Южной рокады, работы здесь выполнены наполовину. В стройке — четыре участка. В полном объеме планируем ввести магистраль в следующем году во втором полугодии.

Идут работы по Московскому скоростному диаметру, его готовность на сегодняшний день составляет 64 процента.

Кроме того, в этом году планируется завершить Северо-Восточную хорду в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), а в 2023 году — в районе будущей трассы «Москва — Казань». Также в 2023 году планируется завершить строительство Юго-Восточной хорды, связывающей шоссе Энтузиастов с Варшавским шоссе.

В городе активно идет строительство уникальных объектов. Среди них — кластер «Ломоносов» научной долины МГУ. Здание готово более чем на 70 процентов. Здесь на площади 65 тысяч квадратных метров расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, цифровых аддитивных технологий и центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, также здесь будут созданы выставочные пространства.

Уникальный образовательный кластер появится и на территории МГТУ имени Баумана. Общая площадь нового строительства составляет 169 тысяч квадратных метров. Здесь откроют новый кампус мирового уровня, более полутора десятков научных кластеров, общежития на 2400 мест, многофункциональные трансформируемые пространства, объекты культуры и спорта. Например, будущий «Квантум парк» предусмотрен для реализации междисциплинарных фундаментальных исследований, практических разработок и мелкосерийного производства с внедрением технологий по прорывным приоритетным направлениям развития, включая квантовые супервычислители, системы искусственного интеллекта, биосенсоры, материалы и микросистемы нового поколения. Уже идет активное строительство. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2023–2024 годы.

Сегодня на различных объектах в столице работают порядка 60 тысяч человек. На стройках увеличивается процент российских работников, есть и специалисты из ближнего и дальнего зарубежья. Постоянно идет обучение специалистов, создание для них комфортных условий.