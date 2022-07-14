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В парке развлечений «Остров Мечты» появились таинственный странник и итальянский ярмарочник

Михаил Петров
Общество
В парке развлечений «Остров Мечты» появились таинственный странник и итальянский ярмарочник
Фото: Пресс-служба Остров Мечты

Нынешнее лето полно сюрпризов. Теплая солнечная погода располагает к экскурсиям по старинным улицам мегаполиса, а городские парки придумывают для юных москвичей все новые и новые развлечения. Вот и столичный парк развлечений «Остров Мечты» решил порадовать маленьких посетителей обновленной программой. С июля здесь в тематических зонах «Заброшенный дом» и «Сказочная деревня» можно будет встретить новых персонажей, которые сразу привлекут внимание малышей.

Те, кто уже успел побывать во дворе «Заброшенного Дома» — пристанища Графа Страхов и его зловещей семьи, не могли безучастно пройти мимо еще одного необычного местного обитателя — таинственного сказочного персонажа. Одетый в лохмотья странник с фонарем в руке встречает каждого, кто любит пощекотать себе нервы. Этого таинственного отшельника привлекает чарующий вид старинного особняка, он всеми силами пытается попасть внутрь дворца, но что-то невидимое и таинственное не пускает его через порог. Вот странник и вынужден скитаться вокруг «Заброшенного дома», пугая посетителей и сбивая их с толку. Отважных смельчаков странник приглашает на встречу с героями ночных кошмаров в числе первых, а самых робких, наоборот, пугает еще сильнее.

Появился новый звонкий зазывала и на итальянской ярмарке, находящейся по соседству в тематической зоне «Сказочная деревня». Зовут его Луиджи. Харизматичный ярмарочник в бархатном костюме предлагает взрослым и юным гостям парка развлечений присоединиться к играм, проверить свою удачу и посоревноваться в ловкости и меткости на дружеских турнирах.

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