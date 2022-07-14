Десантники выигрывают бои благодаря меткости и быстрой реакции

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Удачная атака

Фото: Минобороны РФ

Старший сержант Иван Иванов служит в десантных войсках. Получив задачу на освобождение одного из населенных пунктов, батальонно-техническая группа на подступах к нему столкнулась с засадой. Их там поджидали украинские националисты. Иван быстро сориентировался в обстановке и вывел из-под обстрела бронемашину, на которой двигался в составе колонны. Используя укрытия на местности, он открыл по врагу огонь на подавление, позволив товарищам развернуться в боевой порядок. Затем Иван Иванов заметил группу неонацистов, пытавшихся обойти десантников с тыла. Старший сержант перенес на них огонь и меткими выстрелами уничтожил боевиков. Действия Ивана Иванова позволили десантникам организовать удачную атаку и освободить поселок от врага.

Непростой ремонт

Фото: Минобороны РФ

Сержант Шамиль Гафуров командует ремонтным подразделением танковых войск. Он не только управляет подчиненными, но и обучает их, повышая их профессиональный уровень. В ходе спецоперации Шамиль Гафуров несколько раз выезжал вместе с маневренной ремонтной группой на передовую. Там он вытаскивал из-под огня подбитую технику и чинил ее в непростых полевых условиях. Благодаря профессионализму сержанта Гафурова и его команды было отремонтировано и возвращено в строй больше ста единиц бронетехники — от бронемашин до танков.

Враг ударился в бегство

Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Чингис Цыдыпов в составе штурмовой группы российских десантников участвовал в захвате оперативно важного моста. На подходе к сооружению наши солдаты обнаружили группу неонацистов. В их распоряжении находился грузовик с установленными в кузове переносными зенитно-ракетными комплексами и два танка. Получив приказ на атаку, Чингис Цыдыпов скрытно подобрался к врагу и метким выстрелом из подствольного гранатомета уничтожил грузовик с ПЗРК. Неонацисты пытались контратаковать, но десантники устроили врагу огневые «клещи», уничтожив оба танка и большое количество боевиков. Националисты в панике отступили, и подразделение младшего сержанта захватило мост.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочко, офицер народной милиции ЛНР:

— Мы захватили первую трофейную американскую гаубицу. Сейчас рассматриваются варианты восстановления, использования ее как музейного экспоната, потому что это имеет значение. И есть еще варианты использовать этот образец техники в качестве доказательной базы тех преступлений, которые совершает украинское правительство.