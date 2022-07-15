«Победа — это результат упорных тренировок»: как готовятся к чемпионату «Абилимпикс» московские студенты

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Московская команда «Абилимпикс» ежегодно лидирует на Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Столицу представляют лучшие из лучших — золотые медалисты регионального этапа. Сейчас, когда всероссийские соревнования впереди, участники старательно готовятся и оттачивают свое мастерство. Для каждого из них «Абилимпикс» — это его шанс зарекомендовать себя работодателям.

Студент Технологического колледжа №21 Вячеслав Фаттяхудинов победил на Московском чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Он уже становился обладателем золотой медали в этой компетенции два года назад, а в прошлом году занял второе место. Теперь молодой человек готовится к национальным соревнованиям.

Автомобили для Вячеслава — профессиональная сфера. Он учится по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Интерес к этому делу появился не только из-за любви к машинам, но и благодаря семье. Все старшие родственники участника имеют техническое образование. От них молодой человек получает поддержку и ценные советы.

— Лучше семьи наставника не найти, — говорит участник. — Сейчас я чувствую небольшое волнение перед началом Национального чемпионата, но как только турнир начнется, буду действовать решительно и стараться из всех сил. Очень жду, что на предстоящем этапе встретятся сильные соперники, потому что только преодолевая трудности, человек развивается.

У Вячеслава есть своя система тренировок — он готовится к соревнованиям модульно. Этот метод обучения строится на разделении массива знаний на небольшие блоки. Благодаря этой методике можно быстро и качественно обучиться новым навыкам и умениям, а затем сразу отработать их на практике.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

К Национальному чемпионату «Абилимпикс» сейчас готовится и Валерий Рязанцев. Он будет выступать в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

До летних каникул участник тренировался и изучал материалы в Колледже автоматизации и информационных технологий номер 20, где и он учится на системного администратора. К выбору будущей профессии конкурсант подошел очень ответственно, изучил рынок труда и соотнес с тем, что ему близко.

—Знаю, что администратор систем и сетей — это очень востребованное направление. К тому же, мне интересен процесс управления и выстраивания эффективных электронных коммуникаций. Захотел участвовать в конкурсе, чтобы больше узнать об отрасли и получить новые компетенции. Во время прошлого чемпионата получилось усовершенствовать знания и получить опыт в работе с самыми современными устройствами, — поделился Валерий.

Сейчас Валерий сосредоточен на подготовке к всероссийскому этапу чемпионата. Он методично изучает теорию и отрабатывает ее на практике каждый вечер дома. В следующем году участник хочет попробовать себя еще в одной компетенции в сфере ИТ, а после окончания колледжа планирует продолжить свое образование в ВУЗе.

СПРАВКА

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».