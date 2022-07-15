Современные художники говорят о цифровых сервисах в парках столицы

Фото: Пресс-служба МТС

Городские парки в эти солнечные дни стали настоящим местом паломничества. Сюда приходят москвичи и гости столицы, чтобы отдохнуть в тени деревьев, полюбоваться на утопающие в зелени пруды и аллеи, познакомиться с уличным искусством. Здесь всегда бывает многолюдно и весело: развлечения придуманы и для взрослых, и для детей. Приняла участие в организации летнего отдыха москвичей и компания «МТС». Она открыла сегодня в парках столицы выставку картин «Диджитал сервисы глазами художников».

В рамках выставки восемь современных художников рассуждают о том, какое место занимают цифровые технологии в жизни человека, размышляя о кино, музыке и интернете — сервисах, которыми пользуются миллионы людей практически ежедневно. Кстати, это основные продукты подписки МТС Premium.

Выставка проходит с 15 июля по 14 августа в четырех парках Москвы: «Музеон», «Ходынское поле», «Красная Пресня» и Сад имени Баумана.

В выставке участвуют Антон Бунденко — художник-экспериментатор, работающий над вопросом идентификации человека в информационную эпоху; Артем Стефанов — специализирующийся на масштабных уличных работах с выраженным оптическим эффектом, участник многочисленных российских и зарубежных фестивалей уличного искусства; Иван Шаврин — многопрофильный художник, комиксист, автор комиксов и обложек известных журналов; Petro (AestheticsGroup) — один из самых авторитетных российских пост-граффити-художников; Слава Нестеров — мультидисциплинарный художник, раскрывающий в своих работах влияние мира информации на социокультурные реалии; Алена Наливкина — художник-график, иллюстратор; Эльдар Селимов — автор комиксов и иллюстратор; Александр Помазков — один из первооткрывателей искусства граффити в России.

Художники работают в разных жанрах и техниках, поэтому на выставке можно найти картину на любой вкус.

Те, кто не сможет побывать на выставке лично, могут посмотреть работы на специальном сайте. Полюбившиеся картины можно скачать по QR-коду себе на телефон.