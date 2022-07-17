Шаман оставит без денег: мошенники стали прикидываться ясновидящими

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МВД предупреждает: на улицах столицы активизировались цыгане и мошенники, выдающие себя за ясновидящих. «Вечерняя Москва» выяснила, как распознать афериста и не попасться к нему на удочку.

Накануне мошенница-пенсионерка подошла к москвичке на улице Дмитрия Ульянова и попросила показать дорогу до поликлиники. По пути она сообщила, что на девушку якобы наведена порча и предложила снять ее за вознаграждение. В результате москвичка отдала аферистке 335 тысяч рублей и ювелирные украшения.

— Нынешние жулики не похожи на «традиционных» цыганок, — рассказывает «Вечерке» психолог Александр Невеев. — Теперь мошенники мимикрировали под обычных людей. У них опрятная располагающая внешность. Они обращаются к вам с обычной просьбой о помощи. Потом заводят беседу. Но это не просто светский обмен любезностями. Мошенник обязательно расскажет что-то личное — о своем здоровье, о семье. Одновременно он «подстраивается» под жертву, незаметно копируя ее мимику и жесты. Вы невольно проникаетесь доверием к этому простому и милому человеку. И тут вам сообщают какую-то «сильную» информацию, способную вас впечатлить, например: «Я потомственная ведьма, шаман, ясновидящая».

Далее рассказывают, будто на вас лежит сильная порча или сглаз. Если вы успели выболтать аферисту какие-то личные сведения, упомянуть, не дай бог, свои проблемы, он немедленно включит все это в «сценарий» ваших несчастий. А дальше идут чисто технические детали. «Экстрасенс» объявляет стоимость избавления от «заклятья». Сумма гонорара варьируется от 50 до 500 тысяч рублей — в зависимости от впечатления, которое произвели на мошенника ваши аксессуары, обувь, сумка.

— Мошенники-«экстрасенсы» обычно активизируются в трудные исторические периоды, когда люди испытывают неуверенность, тревогу. Мы контролируем наше будущее в гораздо меньшей степени, чем в «спокойные» периоды. Но успокаивать себя как-то надо. И люди обращаются к потусторонним силам, которые якобы что-то знают, — поясняет психолог.

По словам эксперта, типичная жертва бульварных «ясновидящих» выглядит так: скорее всего это женщина в расцвете лет (по статистике, именно дамы от 30 до 50 склонны верить в мистику), хорошо одетая, не слишком интеллектуального вида. И главный знак — с грустным выражением лица. Человек в «сниженном» настроении глубоко погружен в свои мысли, рассеян, подавлен. Он — самая легкая добыча для аферистов.