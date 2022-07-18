Служу закону: молодые специалисты Министерства внутренних дел получили долгожданные дипломы в самом сердце столицы

Выпускницы Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя Полина Олейникова (слева) и Валентина Мухина получили долгожданные дипломы в торжественной обстановке на Красной площади / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На Красной площади вручили дипломы курсантам Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Торжественную церемонию посетил корреспондент «Вечерней Москвы».

На главной площади столицы раздаются ритмичные звуки маршевого барабана. По брусчатке у Кремлевской стены в составе пешего расчета организованным строем проходят курсанты. Каждый — в выглаженной парадной форме, а на кителях красуется наплечный отличительный предмет в виде плетеного шнура с металлическими наконечниками — аксельбант.

Под радостные возгласы родных и друзей курсанты выстраиваются для вручения дипломов. Почетный караул проносит перед участниками мероприятия Государственный флаг России, а знаменная группа — знамя университета.

В такой торжественной обстановке курсанты завершают свое пятилетнее обучение. Но среди участников мероприятия есть те, кто марширует по Красной площади в парадной форме уже не в первый раз.

— Сегодня мы стали полноценными сотрудниками МВД и прошли по главной площади нашей страны. Но для меня это не впервые, — рассказывает эксперт-криминалист Богдан Древаль. — В 2019 году на 9 Мая я был в рядах парадного расчета и сейчас с гордостью ношу почетную медаль за участие в параде Победы.

Молодой человек решил пойти по стопам отца.

— Он отслужил в органах МВД более 20 лет. Помню, как ребенком отец часто брал меня к себе на работу в отдел полиции, — вспоминает Богдан Древаль.

Поэтому молодой человек, вдохновившись примером отца и увиденным в детстве, выбрал для себя ответственное направление судебной экспертизы.

В будущем он одним из первых сможет приезжать на место происшествия, и именно от качества его работы будет зависеть ход расследования преступлений.

— С каждым годом планка для отбора курсантов только повышается, — рассказал начальник факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции Университета имени Кикотя полковник Владислав Куприянов. — У нас вводятся новые дисциплины, позволяющие раскрыть потенциал каждого из них и обучить молодых специалистов необходимым навыкам для успешного несения службы.

Владислав Куприянов также отметил, что каждый оперативник перед выпуском прошел серьезную полугодовую стажировку, поэтому находится в своей лучшей физической форме.

— За годы обучения по специальности «психология служебной деятельности» мы изучили тонкости работы в полиции, обрели надежных друзей и прошли настоящую школу жизни,— поделилась выпускница Полина Олейникова.

Будущим сотрудникам МВД по окончании учебы положен отпуск. И уже отдохнув, выпускники по приказу отправятся служить в подразделения. Работая там, они продолжат сохранять покой граждан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В торжественной церемонии приняли участие и получили дипломы почти 900 выпускников Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Среди них 8 медалистов с безупречными результатами и 150 человек, которые окончили обучение с отличием. Помимо этого, в число выпускников также вошли и 35 иностранцев из соседних государств, таких как Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации:

— Дорогие коллеги, вы приступаете к практической работе в крайне ответственный для всего нашего Отечества период. Добросовестное исполнение возложенных на вас обязанностей будет во многом способствовать укреплению суверенитета российского государства и отстаиванию наших с вами национальных интересов. В любой ситуации каждый из вас должен помнить, что является представителем государства и закона. Настоящий офицер обязан сохранять свое достоинство, честь, верность присяге в любой ситуации и быть образцом служения Родине.