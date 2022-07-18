Выйти из токсичных отношений помогают психологи семейных центров столицы

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С начала года специалисты столичных семейных центров помогли выйти из токсичных отношений более чем 1,2 тысячи женщин. Это тип отношений, в которых одна из сторон испытывает негативные переживания из-за токсичного поведения партнера — обидных шуток, высмеивания, физического насилия. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Оберег» Кристина Глызина.

В семейный центр обратилась 34-летняя Виктория. Женщина рассказала, что любит мужа, но иногда чувствует себя подавленной, напряженной и испытывает страх перед ним. В ходе работы с психологом выяснилось, что Виктория находится в токсичных отношениях. Муж часто вел себя агрессивно, повышал голос на Викторию и ревновал без повода. После мужчина извинялся, сетовал, что погорячился. Обещал в дальнейшем держать себя в руках, в знак примирения дарил цветы. Виктория прощала супруга, спустя некоторое время ситуация повторялась.

После трех месяцев регулярных психологических консультаций со специалистом семейного центра Виктории удалось укрепить личные границы, восстановить самооценку и сформировать приемлемую для себя модель взаимодействия в паре. Женщина решила выйти из нездоровых отношений.

Психологическое насилие обладает конкретными признаками: вы постоянно испытываете чувство тревоги при контакте с человеком из своего близкого окружения и негативные переживания при взаимодействии с человеком, потому что не можете предугадать, как сложится ваше общение. Перемены в его поведении и настроении непредсказуемы. Ваши эмоции не воспринимаются всерьез, а попытки отстоять свои границы вызывают у токсичных людей агрессию или обиду. Также ваши потребности и интересы обесцениваются, при попытке их удовлетворить вас обвиняют в эгоизме и самовлюбленности. Одобряются только действия, которые выгодны и удобны для второй стороны.

Для профилактики токсичных отношений важно четко осознавать свои границы и не позволять окружающим их нарушать. Научитесь говорить твердое «нет», не стесняйтесь сказать тем, кто ведет себя с вами токсично, что для вас это неприемлемо. Часто именно обратная связь от окружающих помогает человеку понять, что он ведет себя неправильно. Не бойтесь прекратить общение с такими людьми, разрыв отношений — часто единственный способ защитить себя.

Выход есть

Осознание, что вы находитесь в нездоровых отношениях, — первый шаг к выходу из них. Люди, совершающие эмоциональное насилие, могут быть убедительны в том, что причина всему вы сами и ваше поведение. Сформированное устойчивое восприятие себя как «плохого и виноватого» затрудняет самостоятельный выход из токсичных отношений. Помочь в этом может психолог.

Для жертв токсичных отношений характерна потеря части своей воли, их легко убедить продолжить отношения. Окружите себя людьми, которые вас поддержат, которым можно доверять. Пусть они напоминают вам, что вы приняли верное решение.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, нуждаетесь в психологической или юридической помощи, обратитесь в Кризисный центр помощи женщинам и детям по телефону 8 (499) 977-17-05. Женщинам в особенно сложной ситуации предоставляется убежище, где можно провести до 60 дней. Действует специальная программа реабилитации: женщины посещают занятия по оздоровительной гимнастике, самообороне, по направлению врача проходят процедуры в галокамере, оздоровительный массаж. Выйти из кризисной ситуации и улучшить эмоциональное состояние можно на занятиях арт-терапией. Получить психологическую помощь в трудной жизненной ситуации также можно, обратившись в один из семейных центров города Москвы. На портале «Мой семейный центр» есть интерактивная карта, на которой можно легко и быстро найти ближайший центр. Также доступна онлайн-запись на прием.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.