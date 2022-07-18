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Новые герои детских игр

Павел Воробьев
Общество
Новые герои детских игр
Раскрашенные фигурки участников спецоперации на Украине работы Игоря Карпова / Фото: Авторский проект «Баталия миниатюра»

Специальная военная операция (СВО) на Украине уже находит свой отклик в искусстве — и если увековечение героев операции в памятниках и кино еще обсуждается, то в малых формах оно уже есть благодаря талантливым энтузиастам.

Бородатые бойцы чеченского спецназа, ополченцы Донецка и Луганска в беретах, полностью экипированные, с масками-балаклавами, российские мотострелки. Фигурки солдатиков из набора Z-2022 выполнены талантливым миниатюристом Игорем Карповым. Образы хоть и шаржево-гротескны, но узнаваемы и обаятельны и вызывают много откликов на сайтах. Отмечают авторский стиль и проработку деталей. Игорь говорит, что делает каждого солдатика по старинке, без участия новомодных технологий.

—Только руки, иначе это уже не скульптура. Как стать миниатюристом? Очень просто — лепить год за годом, тогда все получится, — рассказал мастер. Его фигурки имеют портретное сходство с реальными людьми.

— Прототипы брались с фотографий настоящих бойцов, освобождающих Украину, — пояснил Игорь.

Теперь герои СВО станут истинно народными — в коллекциях взрослых и детских игрушечных армий.

ИСТОРИЯ

Солдатики, изображающие героев Донбасса, появились еще в 2015 году. Их делали из алюминия, в категории «плоско-объемных»: сама фигурка уплощенная, но детали вооружения, одежды и лица делаются с выступающим объемом. После начала СВО сразу несколько мастеров изготовили свои фигурки на эту тему, особенно популярной стала фигурка «бабушка со знаменем».

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