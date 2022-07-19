Украина на грани: как долго будет длиться военная спецоперация

Фото: Минобороны РФ

18 июля бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что боевые действия на Украине продлятся еще от 4 до 6 месяцев. «Вечерка» узнала у эксперта, насколько реален этот прогноз.

По мнению Ставридиса, такой срок обусловлен невозможностью дальнейшего ведения боевых действия для всех участвующих в них сторон: они просто истощат свой военный потенциал, и конфликт будет заморожен, как в случае в Северной и Южной Корей.

Ставридис предполагает, что стороны достигнут соглашения о прекращении огня и установят милитаризованную зону по линии соприкосновения сторон, участвующих в конфликте. Притом Киев, устами министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отказался от переговоров до момента военного поражения России. А до этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что необходимо стремиться к поражению нашей страны.

— Западу выгодно затягивать конфликт и воевать до последнего украинца, — рассказывает «МВ» военный эксперт Борис Рожин. — Именно эту цель преследуют военные поставки Киеву и блокирование любых переговоров.

Эксперт подчеркивает, что речь идет не о конкретных сроках, а о выполнении задач спецоперации — демилитаризации и денацификации. Россия сейчас избрала тактику минимализации своих потерь и нанесения максимального урона противнику. Поэтому время играет на Россию, а Украина истощает свой военный потенциал, который продолжает поддерживаться коллективным Западом.

— Западу выгодна «сириизация» конфликта. Переход на полупартизанские действия с использованием террористических методов, — это террор в Херсонской и Запорожской областях, обстрелы приграничных населенных пунктов России, — рассказал Рожин.

Министр обороны Р Ф Сергей Шойгу отдал приказ на поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы Донбасса и осуществляются поджоги полей с пшеницей, хранилищ с зерновыми. СВО продлится до выполнения всех задач.