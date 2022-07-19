Москвичи рассказали, как в центре «Моя работа» им помогли запустить свое дело

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

За последние полгода бесплатные образовательные мероприятия центра занятости населения «Моя работа», посвященные открытию собственного дела, посетили около 11 тысяч человек. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в два раза выросло число образовательных мероприятий — сейчас их количество достигает 230. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Искра предпринимательства

Москвичка Екатерина Чукина всю жизнь трудилась в сфере образования, но в декабре 2021 года попала под сокращение. Собственными силами она не смогла найти новое равноценное место работы, ее должность и квалификация потеряли былую востребованность.

— Решила обратиться за помощью в Центр занятости населения «Моя работа», потому что чувствовала, что оказалась в тупике. Специалисты направили на тестирование на уровень профессионального выгорания. Оказалось, оно у меня было сильнейшим. О трудоустройстве пока речи не велось, необходимо было справиться с эмоциями. Проходила консультации психологов и посетила два тренинга центра «Моя работа»: «Выгорание: перезагрузка» и «Я и мой стресс, — рассказала Екатерина.

Спустя время девушка вновь обратилась в центр занятости, но уже за помощью в трудоустройстве. Ей предложили оформить самозанятость, и она решила, что это подходящий вариант.

— Начала проходить тренинги и мастер-классы на базе центра «Моя работа», чтобы погрузиться в бизнес. Ходила на разные занятия по 2-3 раза в неделю и еще записалась на двухмесячный курс «7 шагов к открытию собственного дела». Преподаватель и бизнес-тренер Надежда Гришакова делилась советами, разбирала реальные кейсы из практики. Своей энергетикой и харизмой она зажгла во мне искру предпринимательства. Мне удалось составить учебный бизнес-план и захотелось пойти дальше. В июне начала делать первые шаги на пути к собственному делу, а сейчас уже оформила статус индивидуального предпринимателя при поддержке центра занятости, — отметила москвичка.

В данный момент она занимается краткосрочной арендой и уже провела несколько сделок. Более того, по рекомендации специалистов центра Екатерина добавила еще один вид деятельности — педагог-психолог для детей и взрослых, так как у нее есть соответствующее профессиональное образование.

Виток новых возможностей

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Более 12 лет жительница столицы Лилия Ираидова работала в крупных корпорациях в сфере маркетинга и продаж. После пандемии она потеряла работу из-за сокращения. Но трудности нередко рождают новые возможности —Лилия начала разрабатывать собственный проект на стыке психологии и HR. Она решила развиваться в сфере трансформации корпоративной культуры, но не знала, как запустить собственное дело. Чтобы получить знания в области ведения бизнеса, Лилия обратилась в центр «Моя работа».

— Хотела использовать свободное время с пользой и стала посещать консультации и тренинги центра «Моя работа» для самозанятых и начинающих предпринимателей. В итоге решила углубить свои знания и пройти два курса для самозанятых: «7 шагов к открытию собственного дела» и «Личный бренд самозанятого: от идеи до первых продаж». Они отлично дополняли друг друга. Первый курс помог мне разобраться в экономической стороне самозанятости. Научилась составлять бизнес-план, план продвижения и календарный план проекта под ключ. Курс по личному бренду позволил создать уникальное позиционирование бизнеса. Приемы, про которые нам рассказали на курсе, по статистике увеличивают объемы продаж на 30 процентов, — рассказала москвичка.

Работать над собственным проектом она решила, не дожидаясь окончания обучения. По словам Лилии, благодаря рекомендациям преподавателей ей удалось значительно усилить концепцию и увеличить масштаб своего проекта, и уже весной текущего года она смогла воплотить свою задумку в жизнь.

Трудоустроиться горожанам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресу: ул. Щепкина, д.38, стр. 1 и ул. Шаболовка, д.48.