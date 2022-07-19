Вузы ЛНР получили российскую аккредитацию

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Четыре вуза Луганской народной республики получили аккредитацию России. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал «Вечерней Москве» о значимости этого шага.

— Родион Валерьевич, что для республики значит аккредитация вузов по российским стандартам?

— Для нас это большой шаг вперед. Российские образовательные стандарты очень высоки. Теперь мы будем пользоваться методиками, литературой, которые котируются в РФ. Мы будем получать методическую, консультативную помощь от партнеров в России.

— Какая обстановка сейчас в ЛНР? Смогут ли студенты спокойно продолжать учиться осенью?

— Территория ЛНР освобождена. Но полностью вопрос с безопасностью пока не решен. В Луганске более спокойно, там можно будет учиться. А в Стаханове, например, пока с этим сложно. Туда еще периодически «прилетает». Вузы Северодонецка, Лисичанска вряд ли будут работать в этом году. Эти города сильно разрушены.

— Как идет приемная кампания? Много абитуриентов?

— Сейчас кампания в самом разгаре. Но только к сентябрю будет понятно общее количество людей, которые поступали и поступили. Тогда же будут и цифры, насколько укомплектованы бюджетные места. Для многих наших абитуриентов и студентов открыты возможности для поступления в российские вузы, работает целый ряд программ. А посольство ЛНР в России содействует тому, чтобы люди получали образование в РФ, но возвращались потом на родину.

— Есть ли потребность в конкретных специалистах?

— Республике по понятным причинам не хватает медицинского персонала, инженеров. А еще нужны юристы. Ведь в ЛНР с 2014 года новое законодательство. Оно похоже на российское, но с отличиями. А люди, которые сейчас работают в наших органах власти, учились в украинских вузах, изучали украинское право. Сейчас они адаптируются, переучиваются.

— Знание российского законодательства наверняка пригодится и после референдума. Как идет подготовка к нему?

— За месяц до проведения референдума его объявит правительство республики. После этого будут и конкретные шаги. Пока продолжаются «прилеты», собирать людей в одном месте опасно. Пока решается вопрос о том, каким будет договор между ЛНР и Россией.

ДОСЬЕ

Родион Мирошник родился 31 января 1974 года в Ворошиловграде. Кандидат исторических наук. С 2015 по 2022 год был представителем ЛНР на переговорах в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. 6 мая 2022 года Родион Мирошник назначен чрезвычайным и полномочным послом ЛНР в России.