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Абоненты «МегаФона» смогут добавить любимого питомца в свою семейную группу

Михаил Петров
Общество
Абоненты «МегаФона» смогут добавить любимого питомца в свою семейную группу
Фото: freepik.com

Мобильный оператор «МегаФон» совместил функцию «умные» ошейники и преимущества группы «Моя семья», что позволило владельцам животных подключать безлимитный интернет для GPS-трекеров, следить за балансом и мгновенно его пополнять в случае необходимости. Благодаря новшеству абоненты не потеряют связь с домашним питомцем из-за минуса на счете и избавятся от переживаний за четвероногих в поездках и на прогулках.

Большинство владельцев домашних животных не хотят расставаться с ними надолго. Они часто берут их с собой в поездки на дачу и в отпуск. Отслеживать перемещения четвероногих позволяют «умные» ошейники. Самыми точными устройствами считаются GPS-трекеры с SIM-картой, которые определяют координаты животного с помощью геолокационных систем и передают их на смартфон хозяина.

Сделав питомца членом группы, хозяин будет уверен, что GPS-трекер с SIM-картой не отключится неожиданно из-за минуса на счете. Хозяин питомца может вносить абонентскую плату еженедельно, а если устройство используется постоянно — выбрать более выгодные опции.

По словам директора по продуктовому маркетингу компании Дмитрия Рудских, от покупки GPS-трекера многих владельцев животных останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства.

— Мы подобрали для «умных» ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, что ошейник не отключится из-за минуса на счете, и забудут о переживаниях за питомцев вне дома. Такое решение кажется нам важным, ведь миллионы людей считают домашних животных полноправными членами семьи, — рассказал он.

Согласно опросам трое из четырех хозяев собак и каждый второй владелец кошки хотя бы раз путешествовали вместе с ними. Как подтверждают данные социологов, всего в семьях по всей стране живут больше 60 миллион кошек и собак, и число четвероногих каждый год неуклонно растет.

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