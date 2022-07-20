«Четкий знак»: какие судьбоносные изменения принесет соединение Марса с Ураном 21 июля

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С 21 июля по 8 августа произойдет соединение Марса с Ураном. Астролог Лилия Любимова рассказала «Вечерней Москве», чего ждать от этого явления.

По ее словам, самое время подумать о своем материальном благосостоянии и начать реализовывать новые идеи и проекты. Любые начинания, связанные со сферой финансов, будут успешными.

— Произойдет очень интересное соединение. Марс соединится не только с Ураном, но и с восходящим узлом. Это сформирует долгосрочные общественные тренды, которые будут связаны с материальными ценностями. Такие явления бывают достаточно редко. В этот раз оно произойдет в знаке Тельца. Общий тренд явления сулит жителям планеты поиск новых доходов. Я советую пересмотреть всем свою жизнь на уровне конкретных действий. Телец — четкий знак зодиака. Он отвечает за источники заработка. Если у человека есть идеи для новых проектов, то в августе самое время начинать их реализовывать. Эти шаги заложат для всего общества глобальную тенденцию касательно материальных изменений, — отметила Любимова.

Эксперт подчеркнула, что соединение Марса с Ураном может активировать раздражительность и нервозность. Кроме того, нужно внимательно вести себя за рулем и избегать экстремальных и спортивных нагрузок.

— Отмечу, что соединение Марса с Ураном сулит не только приятные моменты. Нас ждет повышение уровня конфликтности, могут быть травмы, аварии, проблемы с техникой. Я советую быть внимательными и спокойными. Травяной чай на ночь особенно актуален в это время. Люди станут более раздражительными, вспыльчивыми. Будьте аккуратны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Более того, откажитесь от серьезных спортивных нагрузок из-за большой вероятности травм, — считает астролог.

Любимова добавила, что соединение Марса и Урана может принести глобальные изменения во всех сферах жизни.

А шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие события произойдут в жизни представителей каждого из знаков зодиака во второй половине 2022 года. Кого-то ждут глобальные перемены и волнующие события, а кому-то стоит быть готовым к трудностям и потерям.