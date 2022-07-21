Спасем жизнь ребят вместе: спецкор Ирина Куксенкова стала лицом проекта «Все для Победы»

Ирина Куксенкова с оператором Дмитрием Кочуриным (слева) и звукооператором Никитой Севастьяновым в ДНР / Фото: Из личного архива

Для москвички Ирины Куксенковой «информационный фронт» — это не просто слова. Спецкор Первого канала уже много лет, рискуя жизнью, готовит репортажи с передовой — рассказывает о происходящем в горячих точках. В том числе в Донбассе, где наши бойцы сражаются за стратегическую безопасность всей России.

Обладательница боевых наград, опытный военный журналист — за плечами работа в Чечне, Южной Осетии, Сирии, Украине, — Ирина Куксенкова на самом деле оказалась хрупкой, тоненькой и очень скромной девушкой. Героиней себя не считает. Несмотря на боль от недавнего ранения в Мариуполе, приветливо улыбается.

Солнце из окна освещает красивое лицо Ирины, сидящей в кресле, ее руки, фигуру. Костыли находятся в тени, их сразу и не заметишь. Девушка быстро научилась на них ходить, с детства привыкла к постоянной активности.

— Мои родители — тренеры по спортивной гимнастике (Юлий Куксенков — заслуженный тренер Украины, тренер сборной РФ. — «МВ»), поэтому я с пеленок уже знала, что такое длительные тренировки, тщательная работа в зале, даже стала мастером спорта...

В стопе Иры пять штырей, с помощью которых раздробленные осколками плюсневые кости должны срастись.

— Но суперкруто, что ноги у меня есть! Нужно ценить все, что у тебя есть, надо радоваться всему! Я знаю, восстановление будет затяжным — боевая травма с контузией мягких тканей лечится в два раза дольше, — но постараюсь выполнять все рекомендации медработников. Физическая боль меня не пугает: выпила анальгетик — и можно жить дальше, а вот с психологическим состоянием надо работать. Ведь я понимаю, что так, как раньше, будет очень, очень нескоро.

Каждый день я бегала по 10 километров. И сейчас, сидя у окна, смотрю, как на набережной с 6 часов утра бегают люди… А у меня не будет в этом году ни этих пробежек, ни осеннего московского марафона… Зато будет время на сбор средств для ребят, которые защищают свою Родину. Находясь в госпитале, я вспомнила, что Первый канал проводит телемарафоны, собирая средства для больных детей. В России живут люди милосердные, отзывчивые. И мне захотелось попросить помощи для ребят из Донецка и Луганска. Им не хватает тепловизоров и квадрокоптеров, а это в боях самый расходный материал. Поднял коптер и увидел окопы противника, не нужно посылать бойцов на разведку. Сколько можно жизней спасти! Сейчас там цвет нации — здоровые, молодые люди.

Смотрит из окопа в трубу разведчика на позиции противника / Фото: Из личного архива

В июне Ира стала одним из лиц проекта Народного фронта по поддержке воинских подразделений ДНР и ЛНР «Все для Победы». Всего за 1 день на ее заявку откликнулось столько людей, что удалось собрать сразу 16 миллионов рублей. Глаза Ирины блестят, она рада, что, даже находясь далеко от зоны боевых действий, не бездействует, ведь привыкла быть полезной людям.

— Знаете, я специально не выбирала военную журналистику, она выбрала меня. Свою карьеру я начала с работы в отделе спорта газеты. Но обстоятельства сложились так, что мне поручали писать про околосиловые вопросы… До сих пор помню свой первый репортаж из горячей точки — ужасно трудно передавать тяжелые, болезненные ощущения людей, все их истории проходят через тебя: ты чувствуешь чужие боль, утрату, опасность, страх. Поэтому и читатели через историю журналиста начинают вникать в ситуацию. Рассказать об этом не искусство и не героизм, это человеческие качества, когда ты чувствуешь чужие переживания как свои и доносишь до других. Ты как проводник, по сути.

Ирина считала своим долгом рассказывать откровенно о том, что происходит в горячих точках. Ее репортажи на экране — не просто работа, это и ее боль, страх, слезы и ее вера в людей.

— Вооруженный конфликт на Украине для меня начался с Луганска в 2014 году. Я родом из Украины, родилась в Киеве и в школьные годы ездила на соревнования в Луганск, где была сильная гимнастическая школа. Конечно, Луганск никогда не был среди главных городов Украины, но в нем было свое обаяние. И вот много лет спустя я снова оказываюсь в знакомом городке, но это совершенно другой Луганск. Это был июнь, когда украинские военные нанесли авиаудар по городу, как позже призналось Минобороны Украины, было выпущено до полутора сотен снарядов. Под бомбежку попали женщины, дети, старики, у здания администрации погибли десятки людей. У дороги, ведущей к границе с Россией, не было ни одного целого здания, все разбито, выжжено…

Ужас, страх, депрессия. Удручающее ощущение от того времени до сих пор не покидает меня. Все мои интервью с жителями Луганска заканчивались слезами, я ревела вместе с ними от безысходности, бессилия… Журналисты старались помочь чем могли: носили воду, привозили еду, вывозили на своих машинах с обстреливаемых территорий.

За годы работы в опасных точках Ирина научилась многому, под Киевом она с коллегами целый месяц жила в подразделении в лесу.

— Мои близкие, естественно, очень переживают, когда я в командировке, но воспринимают это как данность. Даже 17-летняя дочь понимает, надо — значит, надо, такая у мамы работа.

Жизнь Ирины резко изменилась 11 апреля 2022 года. Этот день стал для нее и днем второго рождения. После съемок на Заводе Ильича, когда группа возвращалась к машине, за спиной взорвалась мина…

— Знаете, сейчас я чувствую себя в безопасности благодаря тем, кто сегодня защищает нас. Меня охватывает чувство гордости, что я имела возможность находиться рядом с разведчиками, людьми, которые продумывают все до мелочей и творчески подходят к заданию, которые никогда не предадут своих. За бойцов нашей армии, умеющих держать удар и идти вперед. За местное ополчение — где обычные менеджеры, шахтеры, историки, владельцы автомастерских за восемь лет превратились в маленькую, но очень мощную мотивированную армию. Все, кто сегодня находится на востоке Украины, понимают, за ними Родина, семьи, дети. Они стоят и будут стоять насмерть! Что я могу сделать для них? Помочь тем, чем могу. И присоединиться может каждый, ведь благодаря нашим воинам мы сейчас находимся в безопасности.

ДОСЬЕ

Ирина Куксенкова родилась 24 сентября 1984 года в Киеве. Выпускница журфака МГУ, ИСАА, обучалась в университете имени Имама Хомейни в Иране. Владеет персидским, английским, арабским языками. Работала в «МК» и на «России-24». В 2009-м указом президента РФ награждена медалью «За отвагу», в 2015-м — «За заслуги перед Отечеством», в 2022-м — орденом Мужества.