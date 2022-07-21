Легендарный адрес столичной полиции

Кинолог Михаил Бяхов и Арчи / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В наши дни московская полиция неразрывно связана с известным адресом: Петровка, 38. «Вечерняя Москва» побывала в гостях у столичных полицейских.

Экскурсия по легендарному зданию, отданному московской милиции вскоре после революции, начинается со службы «02». В просторном помещении работают 40 сотрудниц.

— Сейчас все они могут принимать звонки одновременно, что позволяет горожанам дозвониться в полицию за несколько секунд, — рассказывает начальник оперативного управления столичного главка Павел Викулов. — Служба «02» образована в 1971 году, когда население города увеличивалось, а потому возрастало количество обращений в органы внутренних дел.

Дежурный уже не справлялся с потоком звонков, поэтому было создано специальное подразделение, сотрудники которого сортируют заявления и оперативно направляют в территориальные отделы.

Георгий Юматов / Кадр из фильма «Петровка, 38», 1980

В ходе экскурсии нам показывают одно из недавних новшеств: на машинах следственно-оперативных групп появилась антенна с камерой, которая снимает местность вокруг.

— С ее помощью полицейским проще ориентироваться на месте происшествия и находить вещественные доказательства, не повредив их — рассказывает начальник экспертно-криминалистического центра Андрей Пахомов.

Внедряя новинки, здесь не забывают и о лучшем опыте предшественников.

— С 1863 года полицейские в Москве обязаны были носить круглые медные знаки с номером, под которым сотрудник состоит в списках, — приводит пример председатель Совета ветеранов УВД по ЦАО Неля Нечаева. — И сейчас у каждого полицейского на груди есть жетон с номером.

Не забывают, по словам Нели Ивановны, на Петровке, 38, и имена своих героев. Например, первого начальника Московского уголовного розыска Александра Трепалова. В историю столичной полиции он вошел как первый человек, внедрившийся в банду ради раскрытия преступлений.

Борис Щербаков и Леонид Каневский, «Следствие ведут ЗнаТоКи» / Кадр из фильма «Следствие ведут ЗнаТоКи», 1971

Профессионализм столичных сыщков всегда привлекал кинематографистов. В 1980 году была снята «Петровка, 38». На протяжении многих десятилетий в этом здании снимали советский телесериал «Следствие в едут ЗнаТоКи». А исполнитель главной роли Леонид Каневский и сейчас продолжает выпускать цикл передач.

Работу столичных милиционеров описывал в своих книгах и детективщик Леонид Хруцкий, который был частым гостем на Петровке, 38.