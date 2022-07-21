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Выбран самим императором

Андрей Объедков
Общество
Выбран самим императором
Начальник студии художников МВД Олег Леонов посвятил выставку Максиму Грекову / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Начальник Студии художников МВД, академик живописи Олег Леонов в Каширском краеведческом музее открыл персональную выставку, посвященную первому обер-полицмейстеру Москвы Максиму Грекову.

В 1722 году Петр Первый учредил в Москве должность обер-полицмейстера, который должен был следить за порядком в городе. Первым полицейским начальником стал Максим Греков.

— Известно, что у них с родственниками было имение в Кашире, поэтому здесь и организована выставка, — рассказывает начальник Студии художников МВД Олег Леонов. — Как дворянин, он служил в армии в Москве, получил звание полковника и был на хорошем счету у Петра Первого. Поэтому когда была учреждена должность обер-полицмейстера, Петр I назначил на нее именно Грекова. Император лично составлял инструкцию для московского обер-полицмейстера. Так, в его обязанности входило руководство строительством заборов у всех зданий, чтобы те были высотой не более 4 аршин (3 метров). Это должно было защитить от воров. Отвечал обер-полицмейстер и за пожарную безопасность.

Помимо этого, он следил за строительством зданий, за состоянием дорог и мостов. И, конечно же, за общественным порядком: полиция должна была ловить беглых крепостных, вести строгий учет приезжих, задерживать слоняющихся без дела людей и трудоустраивать их. Штаб-квартира тогда находилась по адресу: Столешников переулок, 12.

— Известно, что эту должность Греков занимал до 1728 года и был снят в связи с привлечением к следствию, за что — неясно. Подробной информации о нем не сохранилось, нет и его изображений, — рассказывает Леонов. — Потому эта выставка, хоть и посвящена Грекову, по сути отражает работу полиции в целом, в становление которой в Москве им, безусловно, внесен вклад.

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