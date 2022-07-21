Инновационная подготовка

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя отметил свое 20-летие.

Появилась эта кузница полицейских кадров путем реорганизации в июне 2002 года трех милицейских вузов — Московской академии МВД, юридического института МВД и Московского института МВД. В состав образованного в результате Университета МВД России вошли и филиалы, расположенные в Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областях. Первым начальником молодого вуза стал генерал-лейтенант милиции Владимир Кикоть, имя которого носит университет.

Все 20 лет вуз нацелен на подготовку квалифицированных специалистов для системы МВД. Для этого здесь используют современное техническое оснащение, проводят исследовательскую работу и берут на вооружение новые научные достижения в сфере борьбы с правонарушениями.

— За годы своей деятельности университет стал крупнейшим методическим и научным центром с уникальным преподавательским составом и материально-технической базой, — подчеркнул на торжественной церемонии, посвященной 20-летию вуза, его начальник, генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко. — Университет успешно внедряет инновационные технологии обучения, новаторские проекты и серьезные научные исследования.

Итогом этих 20 лет стала подготовка в вузе и его филиалах свыше 55 тысяч офицеров, которые служат в разных подразделениях органов внутренних дел.

В ходе торжественной церемонии лучшим сотрудникам и курсантам учебного заведения были вручены государственные и ведомственные награды, а также награды от мэра Москвы.

Также к 20-летию приурочили высадку аллеи кедров в память о ветеранах вуза, участвовавших в Великой Отечественной войне и трудившихся в военные годы в тылу.

А чуть ранее в университете провели конкурс художественных работ, посвященных юбилейной дате. Помимо номинации, учрежденной в честь 20-летия вуза, были еще две — «Моя профессия» и «Моя Россия». Организованная после подведения итогов выставка картин показала, что в университете учится много разносторонне развитой и талантливой молодежи.