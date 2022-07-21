Предпочитаю коротать время за чтением классиков

Директор ТЦСО «Щукино» Василь Нигматулин в рабочем кабинете / Фото: Дженни Самойлова / Вечерняя Москва

Директор территориального центра социального обслуживания «Щукино» Василь Нигматулин рассказал «Вечерней Москве» о том, как проходит его день и что он считает главным в своей работе.

Утро Василя Нигматулина начинается со звонком будильника в 6 часов 15 минут.

— Встаю сразу. В семье есть общий любимец — голден ретривер по кличке Изумруд, который точно чувствует, что через пару минут прозвенит будильник, и всем своим поведением показывает готовность к прогулке. Поэтому после пробуждения сразу же отправляюсь на прогулку по окрестным территориям, — рассказывает Василь Нигматулин.

Прогулка с собакой завершается довольно быстро. А по возвращении домой счастливого питомца и его хозяина дружная семья ждет на завтрак. Стол к этому времени уже накрыт.

— У меня двое сыновей. Они очень любят кашу, которую готовит супруга. Я тоже не нарушаю эту полезную и вкусную утреннюю традицию и присоединяюсь к ним, — говорит Василь Зинурович. — А если говорить о предпочтениях, то мы любим овсяную и гречневую каши.

Близится семь часов утра — время, когда Василь Нигматулин выходит из дома на работу.

— Я добираюсь общественным транспортом — автобусом, — поясняет он. — Дорога занимает около часа.

По словам Василя Зинуровича, это время он даром не теряет, а проводит его интересно и с пользой для себя.

— Иногда слушаю музыку, но все же чаще читаю книги. Мне интересно все, на что когда-то не хватило времени или желания. Так я восполняю имеющиеся пробелы. Это русская и зарубежная классика, современная литература. Час в компании литературных героев пролетает незаметно, — говорит с улыбкой Василь Нигматулин.

В 9 утра директор территориального центра социального обслуживания «Щукино» заходит в кабинет. Начинается рабочий день.

По словам Нигматулина, примерно час он работает с документами и поступившей корреспонденцией.

Далее по расписанию — планерка.

— Несмотря на то что вопросов в повестке всегда много, стараюсь провести совещание оперативно, чтобы сотрудники быстрее вернулись к выполнению своих непосредственных обязанностей, — поясняет руководитель территориального центра социального обслуживания. — Обсуждаем производственные и текущие задачи, в которые входит целый ряд вопросов — это содержание помещений, пожарная безопасность и многое другое. Сегодня у нашего центра социального обслуживания, который объединяет четыре столичных района — Митино, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино — под опекой на дому находятся больше трех тысяч граждан. Эта работа требует пристального внимания.

Как утверждает Василь Зинурович, каждый его рабочий день проходит интересно и насыщенно.

— Это и встречи с посетителями центра, и выезды в районы, где находятся подведомственные центры социального обслуживания, и участие в проводимых фестивалях, других культурных программах и мероприятиях, — рассказывает он.

Василь Нигматулин уверен, что главное в его работе — это любовь к людям.

— Я двенадцать лет работаю в системе социального обслуживания и за это время прошел большой и интересный путь от рядового сотрудника до директора. Я знаю, что кем бы ты ни работал, главным для нас всегда остается одно — желание приносить пользу людям.

ДОСЬЕ

Нигматулин Василь Зинурович родился 24 января 1986 года. С 2003 по 2008 годы обучался в Иркутском государственном университете путей сообщения на факультете «Строительство железных дорог» по специальности «Инженер-строитель». Далее продолжил обучение и в 2011 году окончил аспирантуру.

Защитил кандидатскую диссертацию в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста в отделении социальной реабилитации инвалидов комплексного центра социального обслуживания «Куркино». В 2019 году был назначен директором ТЦСО «Щукино».