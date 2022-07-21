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Контратака становится возможной благодаря верной тактике солдат

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Контратака становится возможной благодаря верной тактике солдат
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма, проявленного нашими военными в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Спас товарищей

Старшина Александр Жмакин служит техником в десантно-штурмовой роте. Он получил приказ освободить от украинских националистов один из населенных пунктов. На бронеавтомобилях десантники выдвинулись к поселку, но попали под сильный обстрел из гранатометов. Жмакин моментально сориентировался в ситуации и быстрым маневром вывел машину из-под вражеского огня. Заняв выгодную позицию, старшина метким огнем из личного оружия стал прикрывать товарищей, дав им возможность развернуться в боевой порядок.

Жмакин сумел уничтожить два вражеских пикапа с установленными на них пулеметами и больше десятка боевиков. Это позволило десантникам перейти в контратаку и разгромить противника.

Подвиг водителя

Младший сержант Александр Жапов служит водителем в десантных войсках. Он находился на пункте боепитания, когда неонацисты начали артиллерийский обстрел. Попадание в груженые машины могло вызвать мощный взрыв и нанести потери нашим войскам. Поэтому Жапов, рискуя собой под обстрелом, вывел из зоны огня топливозаправщик и грузовик с боеприпасами, а потом еще три машины, успевшие разгрузиться. Действия младшего сержанта спасли технику и позволили снабдить горючим и боеприпасами в полном объеме ведущие бой подразделения.

Ремонт под огнем

Ефрейтор Родион Заиграев служит в должности водителя-электрика БМД. В бою за важный в оперативном отношении поселок колонна десантников попала под минометный обстрел. Боевая машина ефрейтора получила повреждение ходовой части. Родион Заиграев под продолжавшимся обстрелом лично устранил повреждения и вернул БМД боеспособность. После этого ефрейтор догнал ушедших вперед товарищей и вступил вместе с ними в бой. Заиграев быстро менял позиции, используя укрытия на местности, а наводчик БМД прикрывал огнем наступающие подразделения десантников. Неонацисты попытались подбить машину, но Родион, сманеврировав, позволил наводчику уничтожить гранатометчиков врага с выгодной позиции.

Старшина Александр Жмакин / Фото: Минобороны РФ
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Старшина Александр Жмакин / Фото: Минобороны РФ
Младший сержант Александр Жапов / Фото: Минобороны РФ
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Младший сержант Александр Жапов / Фото: Минобороны РФ
Ефрейтор Родион Заиграев / Фото: Минобороны РФ
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Ефрейтор Родион Заиграев / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:

— Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего уже проверено более четырех тысяч гектаров территории. Обнаружено и обезврежено больше 83 тысяч взрывоопасных предметов.

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