Колокольня Ивана Грозного: за душевным покоем поезжайте в Николо-Пешношский монастырь и Медвежью пустынь

Николо-Пешношский монастырь — территория покоя и умиротворения / Фото: Александр Хохлов / Вечерняя Москва

Наш обозреватель продолжает искать поблизости от столицы интересные и не слишком «затоптанные» туристами достопримечательности. Исторических памятников в центре России много, но, например, до большинства городов Золотого кольца ехать достаточно далеко и по многочасовым летним пробкам… Но кто ищет, тот всегда найдет. В часе езды от Москвы нашлась пустынь. Здесь было безлюдно пять веков назад, удивительно тихо в этом историческом месте и сегодня.

— Ну и где ты видишь здесь повышенную бойкость? — строго спросили меня жена и наша подруга Лена.

Всю дорогу я зачитывал им пассажи из всезнающего интернета. Увы, сонная утренняя действительность подмосковного села Рогачево удручала тишиной. Некое оживление обнаружилось только на деревенском базарчике.

— Вот же, смотри, как мечутся, генетику не перешибешь, — сказал я и ошибся.

На бойком месте

При ближайшем рассмотрении принятые мной за местных жителей люди оказались очумелыми столичными дачниками.

— Ну и лето в этом году выдалось: что на огороде не вымерзло, то от жары выгорело, — делились горестями москвички в соломенных шляпках, скупая остатки рассады кабачков и помидоров на рынке, весьма, кстати, бедноватом даже для сельской местности.

А ведь пятьсот лет назад Рогачево было одним из главных торжищ Руси. Через него в XV веке проходил речной путь, связывающий Русский Север с набирающей силу Москвой. По полноводной тогда реке Яхроме шли караваны речных судов, груженных рыбой, солью, икрой, медом и железной рудой, а обратно в холодные края отправлялось зерно. Также это поселение находилось на перекрестке двух крупных сухопутных дорог Средневековья: из Москвы в тверскую Корчеву и из Клина в Дмитров.

Ставшее важным перевалочным пунктом и торговым центром Рогачево считалось одним из богатейших. Для охраны и обороны этой «кубышки» от воинственных и завистливых тверских князей владеющие ею князья московские переселяли в Рогачево людей с «бойким характером». Летописи уверяют, что потому из рогачевских уроженцев набиралась даже личная княжеская охрана. Дерзкие рогачевцы периодически бунтовали. В 1774-м захотели отколоться от приписки к Николо-Пешношскому монастырю.

Усмирять восставших против повышения монастырским начальством податей послали из Москвы воинскую команду. Но солдат «бойкие характером» сельчане побили и ружья у них отобрали, а капитана закололи. Известие о бунте дошло до Сената Российской империи. Из Санкт-Петербурга дали команду прекратить волнения самым жестким образом, что и было сделано присылкой большого количества войск и высылкой наиболее буйных зачинщиков непотребств на каторгу в Сибирь.

В 1918-м рогачевцы подняли на вилы чекистов и красноармейцев, приехавших собирать с богатейшего села Московской губернии (пять заводов, 50 лавок, шесть трактиров, четыре питейных заведения и гостиный двор) дополнительный «чрезвычайный революционный» налог. Отбились жители и от отряда красногвардейцев, направленных из Дмитрова. Тогда на подавление контрреволюционного мятежа были посланы из Москвы латышские стрелки. Эти русских не жалели и покончили с бунтом, перестреляв защитников Рогачева.

Фото: Александр Хохлов / Вечерняя Москва

Зверствовали здесь и немцы. Во время недолгой оккупации села в 1941-м рогачевцы не осрамили славы своих отчаянно смелых предков. Школьники Алеша Астахов, Миша Блохин, Семен Воинов, Саша Глоба, Саша Кожинов и Боря Негин подожгли фашистский склад. После этого в село был специально послан карательный отряд. Мальчишек поймали и расстреляли.

Скромные памятники погибшим в 1918-м, 1941-м, на афганской и чеченских войнах сегодня стоят рядом с величественным Никольским собором. Он построен на деньги местного уроженца Козьмы Григорьевича Мошкина, ставшего одним из богатейших российских купцов и почетным гражданином Москвы. Рогачевский собор был создан по образу и подобию московского храма Христа Спасителя.

Говорят, чтобы воочию представить облик взорванного в столице шедевра, в советские годы сюда специально приезжали студенты архитектурных вузов. Собор, недавно восстановленный, великолепен и сегодня.

Намоленное веками

Подруга семьи Лена — молода, красива, умна и не замужем. Попытки убедить, что в России безотказно действует только одно бабье правило — «я его слепила из того, что было» — неизменно заканчиваются презрительно-гордым фырканьем с ее стороны. Но мое предложение отдать Лену в монастырь, куда мы направились из Рогачева, было встречено циничным женским смехом, тон в котором задала моя дражайшая супруга.

— Учи матчасть, — сказала она, отсмеявшись. — Николо-Пешношский монастырь — мужской! Дорога в основанную в 1361 году учеником Сергия Радонежского Мефодием обитель идет в обрамлении вековых деревьев. Купола видны издалека. Входишь, перекрестившись, и понимаешь, что попал в намоленное веками, красивое и душевное место. Основатель обители выбрал место для пустынножительного отшельничества сердцем.

Странное для современного уха название объясняется просто. Преподобный Мефодий, приняв благословение Сергия Радонежского на постройку монастыря, сам трудился на стройке. Как сказано в летописях, «пеш нося деревья через речку», которая и получила название Пешноша, а потом и вся обитель стала именоваться Пешношской, а затем Николо-Пешношской — это уже от соборной монастырской церкви, освященной во имя святителя и чудотворца Николая. Молодой Александр Блок написал здесь стихотворение «Брожу в стенах монастыря...»:

Мне странен холод здешних стен

И не понятна жизни бедность.

Меня пугает сонный плен

И братий мертвенная бледность...

Мы упаднического романтизма не приметили. Видно, что все сделано с любовью. На территории — цветы, клумбы, деревья, прудик с фонтаном и разноцветными рыбинами. Подстриженная травинка равна соседней травинке, побелено-покрашено-вымыто и блестит все и вся. Такое благолепие, как и внутреннее строгое убранство церквей, восстановлено Русской Православной Церковью всего за несколько последних лет после долгого разора.

В Смутное время обитель была захвачена польским отрядом, однако интервентов очень скоро отсюда выбили, и нанести вреда святилищам паны не успели. И в 1812 году Николо-Пешношский монастырь избежал разорения: французы, находившиеся всего в 18 верстах, побоялись идти к нему по окруженной болотами дороге.

Что не смогли сделать супостаты, сотворили свои. После Октябрьской революции 1917 года монахов новая власть разогнала, и в монастырских зданиях разместился Дом инвалидов Мособлсобеса, а с 1966 года здесь располагался психоневрологический интернат. Теперь для больных построен современный медицинский комплекс неподалеку, а божье место вновь возвращено монахам и верующим. Много сегодня приезжает и таких, как мы, невоцерковленных, но любопытных.

— Благодать Божья, она ведь на всех распространяется, — направляли мы с женой (и чуть ли не подталкивали) подругу Лену к самой известной святыне Николо-Пешношской обители — чудотворной иконе «Прежде Рождества и по Рождестве Дева». — Пойди и попроси.

Молодая, красивая, умная и не замужем долго сопротивлялась, говорила слова разные, что ей просить у Богоматери нечего, что сама она всего добьется и сама, кого надо, себе найдет.

Но, странным образом, оторвалась вдруг от нас, задержалась одна в храме, и пришлось нам ее довольно долго дожидаться. Кажется, мы догадались, что она там делала и о чем просила…

Фото: Александр Хохлов / Вечерняя Москва

Над вечным умиротворением

Природа власти всегда одинакова, во все века. Можно читать Аристотеля с Платоном, можно — Макиавелли, а можно и к собственной истории оборотиться.

В 1553 году в Николо-Пешношский монастырь приехал царь Иван IV. В монастыре еще не Грозный, 23-летний государь встретился с жившим здесь на покое бывшим епископом Коломенским Вассианом. Спросил юный царь старикасвященника: «Отче, как лучше править государством?» Вассиан ответил: «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться, повелевать, а не слушаться. Тогда будешь твердым на царстве и грозою для вельмож».

Иван Грозный поцеловал руку Вассиана и сказал: «Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета!» Благодаря скороспелым сериалам сегодня больше известно про зверства и блуд Ивана IV, чем о том, что за годы его правления прирост земель Русского государства составил 100 процентов, и к завершению царствования Грозного размером Россия стала больше всей остальной Европы. А в 1553 году за мудрый совет старца Николо-Пешношскую обитель государь одарил щедро.

Приписал к ней более двух десятков деревень вместе с крестьянами и наличными отвалил, не скупясь. На те деньги была построена церковь в глухоманной Медвежьей пустыни, куда мы направились после посещения монастыря.

— Действительно — пустынь, здесь и сегодня глушь, — сказала жена после того как минут десять мы ехали по хорошей дороге, а ни за нами, ни навстречу нам не попалось ни одной машины. Если бы не паратройка небольших хуторков вдоль трассы с домами, увешанными «тарелками»-антеннами, ощущение безвременья и безлюдья было бы полным.

Это в 80 километрах от суетного столичного мегаполиса! Тихая маленькая деревня, излучина тихой реки Сестры. Отреставрированная белокаменная церковь закрыта на замок, рядом древняя колокольня, до которой еще не дошли руки реставраторов. Тишина. Умиротворение. Уезжать не хочется...

И вдруг посреди этой подмосковной деревни — типовой средиземноморский курортный отель, словно не российская пустынь здесь, а испанская Малага или турецкий Бельдиби. На лифте (!) поднимаемся с владельцем на четвертый этаж, выходим на плоскую крышу. Москвич Николай, вложившийся в новостройку, говорит:

— Конечно, гастхаус окупится. Посмотрите, какая красота, какой вечный покой вокруг. Нас долго отучали любить свою страну, но это обязательно пройдет.

Сверху открыт вид, достойный таланта Левитана. Белеет церковь, сияет золотом крест. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Медвежьей пустыни и колокольню построили на вклад Ивана Грозного. Вроде бы сам царь и место монахам указал, где их ставить. А возможно, и привирает история, которую у нас часто переписывают. Но церкви стоят. Даже если в лихие времена в их стены вселяют дурдома, камни умеют ждать и хранить верность.

СЛОВАРЬ

Пустынь — в православной традиции келья, скит или целый монастырь, располагающийся в пустынной, незаселенной области или значительно удаленный от основного монастырского поселения. Насельник пустыни называется пустынником.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Люди привыкнут, увидят, поймут и захотят и дальше путешествовать по нашей стране, а она прекрасна, она замечательна.

ЦИФРА

90 процентов составит доля внутреннего туризма в общей структуре туристических поездок россиян в текущем году.