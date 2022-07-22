Работать, учиться, общаться, пользуясь услугами мобильной связи, теперь будет еще удобнее

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МТС запустила новую подписку для абонентов с широким доступом к интернету

В новую подписку мобильного оператора МТС включены все популярные виды связи. За фиксированную плату абонент получает столько минут и гигабайт трафика, сколько хватит для того, чтобы свободно и комфортно общаться, работать, учиться, смотреть кино и видео, стримить и серфить без доплат.

Подписчики могут свободно звонить на номера всех операторов страны, пользоваться интернетом, общаться в соцсетях и мессенджерах, не считая минуты и гигабайты. В новую подписку входят минуты разговора по мобильной связи, SMS, интернет, безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджерам WhatsApp, Telegram, Viber, интернет-сервисам YouTube, Twitch, RuTube и другим.

В подписку также входит антиспам-опция. Она оградит пользователей от мошеннических звонков, ответит на нежелательный звонок, задаст уточняющие вопросы, запишет разговор и расшифрует его. Разговор позднее можно прослушать или прочитать его расшифровку в приложении.