Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Работать, учиться, общаться, пользуясь услугами мобильной связи, теперь будет еще удобнее

Михаил Петров
Общество
Работать, учиться, общаться, пользуясь услугами мобильной связи, теперь будет еще удобнее
Фото: Freepik

МТС запустила новую подписку для абонентов с широким доступом к интернету

В новую подписку мобильного оператора МТС включены все популярные виды связи. За фиксированную плату абонент получает столько минут и гигабайт трафика, сколько хватит для того, чтобы свободно и комфортно общаться, работать, учиться, смотреть кино и видео, стримить и серфить без доплат.

Подписчики могут свободно звонить на номера всех операторов страны, пользоваться интернетом, общаться в соцсетях и мессенджерах, не считая минуты и гигабайты. В новую подписку входят минуты разговора по мобильной связи, SMS, интернет, безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджерам WhatsApp, Telegram, Viber, интернет-сервисам YouTube, Twitch, RuTube и другим.

В подписку также входит антиспам-опция. Она оградит пользователей от мошеннических звонков, ответит на нежелательный звонок, задаст уточняющие вопросы, запишет разговор и расшифрует его. Разговор позднее можно прослушать или прочитать его расшифровку в приложении.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте