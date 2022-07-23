Мой дом — моя крепость: как защитить квартиру от воров, уезжая в отпуск

Фото: www.pixabay.com

Летом многим приходится оставлять городские квартиры без присмотра, уезжая к морю или на дачу. Что сделать, чтобы сохранить свое имущество от воров, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов по безопасности.

Уезжая на долго, важно создать ощущение, что в квартире кто-то есть, рассказывает гендиректор компании, занимающейся системами безопасности, Евгений Исакович.

— Попросите соседей, которых вы хорошо знаете и которым доверяете, вынимать корреспонденцию из почтового ящика, снимать рекламные листовки, приклеенные на дверь квартиры, — рекомендует эксперт.

Также, по словам Евгения, будет не лишним оставить соседям свои контакты, чтобы, увидев незнакомцев у вашей двери, они могли с вами связаться.

— Можно приобрести устройство, отвечающее на звонок лаем собаки, или оставить бесконечно крутиться запись домашних бытовых звуков на каком-то включенном в розетку гаджете, — советует Евгений Исакович.

Эксперт добавил, что не стоит наглухо задергивать шторы — это сигнал о том, что в квартире никого нет. Но если в ваше жилье можно заглянуть с улицы — оставлять шторы настежь распахнутыми тоже не лучший вариант, важно помешать осматривать комнату посторонним.

— Оставьте нечто среднее — небольшой зазор между портьерами, — советует эксперт.

Директор по маркетингу компании, предлагающей системы безопасности, Валерий Ушков добавляет:

— Не стоит писать о своих планах в социальных сетях и использовать функцию геометок.

Один из надежных способов защиты — доверить следить за своим жильем сотрудникам отдела вневедомственной ох раны.

— Всего на сегодняшний день вневедомственной охраной в столице осуществляется защита более 16,7 тысячи объектов и 157,5 тысячи квартир и мест хранения имущества граждан, — сообщила корреспонденту «Вечерки» помощник начальника ГУ Росгвардии по Москве Яна Урсу. — И ни из одной из них не было совершено краж. При этом в отношении граждан, задержанных за административные правонарушения на охраняемых объектах, составлено около 2,3 тысячи административных протоколов.