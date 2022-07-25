Высокая ставка уходит в отставку: банки предлагают снизить процент по ипотеке

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Накануне один из крупных российских банков объявил о рефинансировании ипотеки, взятой этой весной. По условиям программы заемщики могут снизить действующую процентную ставку. «Вечерняя Москва» выясняла, как выгодно пересчитать кредит.

Что изменится

Ставки снижают для заемщиков, которые взяли ипотечный кредит с 1 марта по конец мая, под 13,9 процента годовых.

До 15 октября клиенту банка могут снизить ставку по действующей ипотеке до 12,5 или 11,5 процента, в зависимости от условий. Например, приобретение дополнительного страхования жизни снижает ставку на один процент. Сейчас взять жилье по базовым ипотечным программам банка можно по ставке от 10,5 процента.

— Пока программа действует только в одном банке, но скоро подключатся и другие. Рефинансирование — это выгодно, если все сделать правильно, — говорит «Вечерке» член Национального совета Российской гильдии риелторов, генеральный директор агентства недвижимости Ольга Власова. — Раньше нужно было ждать минимум полгода после взятия кредита, чтобы рефинансировать его.

Как оформить

Ольга Власова поясняет, что процедура выглядит так: нужно снова подать заявку на ипотеку в мобильном приложении банка или в отделении, а затем ждать одобрения по новой процентной ставке.

— Но надо понимать, что ипотеку второй раз вам могут уже не одобрить, если ваше финансовое положение с момента, как вы взяли заем, изменилось. Это может произойти в том случае, если вы успели набрать потребительских кредитов, уволились с работы или потеряли часть доходов. Тогда вам не одобрят ипотеку второй раз. А значит, и кредит не рефинансируют, — объяснила Ольга Власова. — Подать повторную заявку можно будет еще раз, но только когда вы исправите свое финансовое положение или другие моменты, к которым были претензии у банка.

Не торопитесь

Риелтор отмечает, что сейчас кредиты рефинансируют тем, у кого ипотека по ставке от 13,9 процента. Но спустя время процентная ставка может стать еще ниже, чем сейчас.

— И так как рефинансировать кредит можно только один раз, то лучше подойти к вопросу основательно. Ведь если ставка станет еще ниже, рефинансировать кредит вновь не получится. Лучше посмотреть хотя бы до сентября, какими будут проценты по ипотеке, а затем принять решение, — добавила Ольга Власова.

Рефинансировать ипотеку не обязательно в том банке, где вы брали кредит. Можно подобрать другой, с более выгодными условиями. Целесообразно переоформлять кредит, если до полного погашения задолженности не менее пяти лет. Ведь затраты потребуются такие же, как и при первом оформлении ипотеки: оплата оценки квартиры, услуг менеджеров. И для этого нужно тщательно рассчитать, во сколько обойдутся расходы, выгоднее ли это, чем текущая переплата по процентам.

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Пять способов сэкономить

Сэкономить на ипотеке можно, если грамотно выбрать программу кредитования. Об этом «МВ» рассказал риелтор, эксперт рынка недвижимости Москвы Константин Барсуков.

— Выбирайте новостройки

Рынок вторичной недвижимости зависит только от ключевой ставки:

— Ипотека на готовое жилье начинается от 9,35 процента. А средняя ставка — 10,5 процента, — говорит эксперт. — Поэтому сэкономить получится только при покупке новостроек, по договору долевого участия.

— Подавайте несколько заявок

С ипотечными займами в Москве работают 25 банков. Но если подавать заявку в каждый, это подпортит кредитную историю. В банках решат, что вам везде отказали.

— Обратитесь к ипотечному брокеру

У них есть свои преференции — скидки на процентные ставки в конкретных банках. И если именно этот вариант получится выгоднее, чем существующие программы, брокер честно предложит вам такую ипотеку. Но важно обращаться к тому брокеру, который берет деньги за свои услуги. Если ему платите не вы, это не значит, что его работа бесплатна. А значит, что ему платят банки, за каждого клиента. И не факт, что вы получите действительно выгодную ипотеку.

— Изучайте специальные программы банков

Одни банки дают скидки тем, у кого большие первоначальные взносы, другие — за высокую стоимость жилья. Есть выгодные предложения для тех, кто подтверждает свой доход через Пенсионный фонд РФ, справкой 2-НДФЛ.

— Ищите выгодные предложения застройщиков

Они сами готовы субсидировать ипотеку. Средняя ставка за май 2022 года составила 3,8 процента. Это ниже льготных условий. Интересные предложения можно найти на сайте конкретного застройщика. Какая выгода для него? По факту у него есть вариант потратить эти деньги на комиссию банку или сделать скидку покупателю.