Создаем летопись родного города

Фото: Александр Кожохин/«Вечерняя Москва»

Хотя сами Троицкий и Новомосковский округа образованы всего десять лет назад, история освоения этой территории тянется из далекого прошлого. Так, восстановить и сохранить историю городского округа Троицк помогает координатор проекта «Троицкие летописи» Андрей Воробьев, который в своих исследованиях опирается на воспоминания и фотографии местных жителей.

— Моя прапрабабушка работала у барона Черкасова (Иван Антонович Черкасов — государственный деятель, входил в партию противников Александра Меншикова; последний выслал барона из Санкт-Петербурга в Москву после прихода к власти). И в семейном архиве очень много фотографий, даже дореволюционных. Поэтому тема истории родного Троицка меня интересовала с детства, — вспоминает Андрей. — А потом я начал работать на местном телевидении над передачей о Троицке в военное время. Тогда мне и предложили создать проект об истории городского округа.

Многое находилось не сразу. Где-то документы были утеряны, где-то учреждения просто утилизировали старые архивы, когда те становились не нужны.

— Но иногда находились сотрудники, которые сохраняли документы для истории. С их помощью, например, мы узнали чуть больше о первом доме Академгородка, — отмечает Андрей.

Построен он был 18 апреля 1948 года. Строилось здание для сотрудников Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Николая Пушкова. Сами ученые в этот день устроили воскресник, чтобы жилая территория была чистой и ухоженной. Первый жилой дом для института на улице Центральной, 1/3, сдали в эксплуатацию в 1949 году. Практически сразу после этого достроили и второй такой же — на улице Пушковых, 1. А позже заселили восемь щитовых трехквартирных строений. Тогда они были даже без удобств. Еще тогда же строились временные бараки для сотрудников научного учреждения.

— Это, кстати, позволило освободить все главное здание института для размещения в нем служебных помещений, — отмечает Андрей.

А еще немногие знают, что бывший пионерлагерь «Высота», который находился напротив главного корпуса одноименного санатория, строился с ним одновременно в конце 40-х — начале 50-х годов. Тогда создавался единый комплекс отдыха Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Здание лагеря было построено прямо напротив дома отдыха и архитектурно на него было похоже. Только строение было деревянным. Дети проводили каникулы в лагере, а родители были напротив, в доме отдыха, либо рядом на даче, что было для семей очень удобно.

— Денис Драгунский (сын писателя Виктора Драгунского) потом о тех местах вспоминал. Писал, что весь ансамбль был органичным и красивым, — рассказывает Андрей.

Сейчас лагеря нет. На его месте находится коттеджный поселок. Зато дом отдыха еще действует.

Троицкие летописи продолжают свою работу по восстановлению и поиску истории. В первую очередь — в помощь местному Музею Лялько. А еще впереди разбор документов и оцифровка фотографий, что сохранит их для будущих поколений.