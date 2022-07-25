Под шум листвы и пение птиц

Фото: Анна Быкова/ «Вечерняя Москва»

Леса занимают половину территории Новой Москвы. Одна из задач города — превратить их в благоустроенные парки, в которых жители могут комфортно отдохнуть.

Площадь лесных массивов в Новой Москве — 75 тысяч гектаров, или 50 процентов территории.

— Разумеется, такое богатство нужно сохранять: в масштабах всей Москвы это весьма ценный экологический подарок, — рассуждает префект ТиНАО Дмитрий Набокин. — Но оставлять леса неухоженными, малопроходимыми и дремучими — значит лишать огромное количество людей возможности наслаждаться природой с комфортом. Ведь зеленые территории — это не просто легкие города. Чем шире и масштабнее парковая среда, тем более дружелюбным город становится по отношению к экологии и жителям. Очевидно, что большие массивы зеленых насаждений — это здоровье горожан, правильная экосистема в городе, хороший климат. Поэтому лесные территории у нас благоустраиваются с максимальным сохранением существующих ландшафтов и насыщаются разнообразной инфраструктурой.

Как пояснил префект, один из приоритетов современной градостроительной политики в Москве заключается в том, чтобы горожане могли качественно провести время и прогуляться в красивом парке в своем районе, чтобы не ехать далеко для этих целей.

— В ТиНАО немало природных территорий, которые благодаря аккуратному и ненавязчивому благоустройству стали комфортными зонами отдыха, а в силу своей изначальной уникальности не растеряли идентичности, — рассуждает Дмитрий Набокин. — Например, проводя работы в Троицке, в зоне отдыха «Заречье», мы лишь немного облагородили природные участки, отдав главное место реке Десне. Экотропы, лодочная станция и мостики — это минимум вмешательства. В поселении Московский мы благоустроили часть Ульяновского лесопарка — это место стало парком «Филатов луг». В ходе работ здесь максимально сохранили лесистые участки, а в качестве пешеходных дорожек проложили экотропы.

По данным департамента развития новых территорий, всего в ТиНАО удалось организовать с нуля или реконструировать 21 парковую зону.

— Их общую площадь в 121,6 гектара можно сравнить с размером 170 футбольных полей, — уточнили в департаменте. — Получается, что с освоением присоединенных территорий городу удается не только сохранять зеленое богатство Новой Москвы, но и активно его приумножать. К 2035 году на новых территориях столицы будет благоустроено 86 парков.

Яркий пример благоустройства — территория Говоровского леса в поселении Московский.

— Главная задача, которую в самом начале ставили нам жители, — бережно сохранить развитие природного комплекса и защитить 44 гектара леса, который создали после войны, — рассказывает депутат Госдумы Дмитрий Саблин. — Именно поэтому проект, разработанный на основе предложений жителей Солнцева и близлежащих поселений Новой Москвы, предполагал сохранение в первозданном виде исторически сложившегося природного ландшафта. В таком виде мы его защитили.

По словам депутата, архитекторам и дизайнерам удалось, не нарушив массив лесопосадки, предусмотреть все необходимое для отдыха и прогулок: тропинки, велодорожки, детские и досуговые площадки, площадки для пикника, выгула собак. Кроме того, парк оснастили системами освещения и видеонаблюдения.

— Это поможет обеспечить безопасность жителей и сохранить порядок. К тому же жители поддержали и название будущего парка. В ходе голосования на сайте поселения его решили назвать «Говоровский лес». Я уверен, в ближайшее время парк по праву станет новой точкой притяжения для жителей не только ТиНАО, но и Западного округа, — пояснил Саблин.

За последнее время на присоединенных территориях по программе «Мой район» появилось немало и тематических парков. Так, для детей в поселении Московский действует бесплатный аттракцион под открытым небом Activity Park Angry Birds, созданный по мотивам компьютерной игры. На огромной детской площадке разместили комплексы с лазалками, горками и, конечно, с героями игры.

В ТиНАО есть и примечательные спортивные парки. Парк «Красная Пахра» — отличное место для любителей здорового образа жизни. Здесь есть спортивные площадки, пространства для игры в футбол, волейбол и баскетбол, теннисный корт и детский роллердром.

Оформление

Еще лет 20 назад в особом почете при обустройстве парков был так называемый классический стиль — чугунные скамейки, историчные фонари. Сегодня для новых парков подбираются детали в современном дизайне — отчасти минималистичном, более экологичном. Больше всего изменились детские площадки. Если раньше в парках то и дело можно было встретить только одинаковые качели, карусели, а в лучшем случае «Кремль», то теперь игровые зоны для детей намного интереснее. Они яркие, с новыми аттракционами, например, с тарзанками, скалодромами. Новая Москва не исключение. В парке «Филатов луг», например, стоит комплекс с горками экстремальной высоты. В парке «Пыхтино» в поселении Внуковском игровая площадка выполнена в виде высокого маяка и подводной лодки. В парке «Рассказовка» есть особенная интерактивная площадка: арка с танцполом, интерактивные футбольные ворота и даже диджейский пульт — можно приложить телефон с включенной музыкой к специальному приемнику, и она зазвучит в динамиках.

Разнообразие

При обустройстве парков в ТиНАО особое внимание уделяется небанальному дизайну лавочек и всевозможных мест для сидения. Исследования показывают, что чем больше выбор таких «пристанищ», тем выше популярность общественного пространства. Например, на парковой территории у пруда в поселке ЛМС в поселении Вороновском установлены подвесные кресла-«коконы». Еще один акцент — спортивная инфраструктура. В современных парках коробка и небольшое футбольное поле — это, скорее, минимум. Все чаще в зонах отдыха устанавливают комплексы с брусьями, гимнастическими кольцами и турниками для тренировок на свежем воздухе. Прокладывают велодорожки. Например, в парке в Ватутинках, что в поселении Десеновском, обустроен памп-трек — специальная велотрасса с кочками и ямками. Третья «фишка» большинства парков — это обустройство мест для отдыха старшего поколения. Оно традиционно предпочитает неспешные прогулки по тихим аллеям, на которых, конечно, должно быть больше скамеек. Поскольку большинство парков в ТиНАО довольно большие — места ведь много, то при их обустройстве удается найти пространство и для спортивной инфраструктуры, и для отдыха детей разного возраста, и для проведения пикников, и, конечно, для прогулок старшего поколения