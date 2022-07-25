Микрозаем: как не ошибиться при выборе
В жизни каждого человека может произойти непредвиденная ситуация, когда срочно понадобились деньги. Часто это необязательно большая сумма, но именно ее может не хватить до следующей зарплаты. Что в этом случае делать? Одним из наиболее подходящих вариантов является заем, при этом как в обычном банке, так и в микрофинансовой организации. Однако в банке бывает проблематично взять кредит: нужно собирать справки, предоставлять большое количество информации, иногда подолгу ждать одобрения. С микрофинансовой организацией, как правило, проще. О том, как правильно выбрать микрозаем и о чем следует помнить уже после заключения договора, читайте в этой статье.
На сегодняшний день подобрать заем можно даже не выходя из дома. Все, что нужно — это какое-то устройство вроде компьютера или телефона и интернет. Например, посмотреть варианты предложений по займам можно на сайте Todayfin.
Как выбрать микрозаем?
Чтобы не ошибиться при выборе, необходимо придерживаться следующих этапов:
- Выберите микрофинансовую организацию — сделать это можно прямо в Сети, проверив компанию на сайте Центробанка — она должна входить в государственный реестр микрофинансовых организаций. Если ее там нет, то это мошенническая схема. После следует тщательно просмотреть сайт компании, ознакомиться с отзывами предыдущих клиентов, чтобы составить более полное мнение о деятельности фирмы.
- Внимательно прочитайте условия предоставления, использования и возврата заема — оцените предложение. Не спешите: если вы не уверены, что условия вам полностью подходят, лучше рассмотрите другой вариант. Просчитайте процентные ставки, изучите общие и индивидуальные условия договора, проверьте итоговую сумму, которую необходимо будет вернуть.
- Если вас все полностью устраивает, заполните анкету — введите запрашиваемые личные данные, необходимую сумму и срок заема, проверьте, чтобы не стояла по умолчанию галочка напротив пункта, касающегося дополнительных услуг, которые вам не нужны.
- Дождитесь звонка оператора или смс-сообщения о рассмотрении вашей заявки. Микрофинансовая организация не рассматривает запросы долго, обычно на это уходит не более часа.
- Как только вы получили информацию, что заявка одобрена, ждите поступления денег. Дата перечисления денег станет датой заключения договора заема. Со следующего дня начинают начислять проценты.
После этого помните о сроках, капающих процентах и неустойке.
Во-первых, не нарушайте сроки возврата заема — не стоить копить пени из-за просроченных платежей. Во-вторых, постарайтесь взять деньги на как можно меньший срок, чтобы не переплатить большие проценты. Если это невозможно, постарайтесь погасить задолженность раньше указанной в договоре даты.
И, в-третьих, а это самое главное: не берите новый микрокредит для погашения уже имеющихся задолженностей. Это финансовая ловушка, так как деньги в любом случае придется возвращать вместе с огромными процентами.
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