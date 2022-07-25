Микрозаем: как не ошибиться при выборе

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В жизни каждого человека может произойти непредвиденная ситуация, когда срочно понадобились деньги. Часто это необязательно большая сумма, но именно ее может не хватить до следующей зарплаты. Что в этом случае делать? Одним из наиболее подходящих вариантов является заем, при этом как в обычном банке, так и в микрофинансовой организации. Однако в банке бывает проблематично взять кредит: нужно собирать справки, предоставлять большое количество информации, иногда подолгу ждать одобрения. С микрофинансовой организацией, как правило, проще. О том, как правильно выбрать микрозаем и о чем следует помнить уже после заключения договора, читайте в этой статье.

На сегодняшний день подобрать заем можно даже не выходя из дома. Все, что нужно — это какое-то устройство вроде компьютера или телефона и интернет. Например, посмотреть варианты предложений по займам можно на сайте Todayfin.

Как выбрать микрозаем?

Чтобы не ошибиться при выборе, необходимо придерживаться следующих этапов:

Выберите микрофинансовую организацию — сделать это можно прямо в Сети, проверив компанию на сайте Центробанка — она должна входить в государственный реестр микрофинансовых организаций. Если ее там нет, то это мошенническая схема. После следует тщательно просмотреть сайт компании, ознакомиться с отзывами предыдущих клиентов, чтобы составить более полное мнение о деятельности фирмы. Внимательно прочитайте условия предоставления, использования и возврата заема — оцените предложение. Не спешите: если вы не уверены, что условия вам полностью подходят, лучше рассмотрите другой вариант. Просчитайте процентные ставки, изучите общие и индивидуальные условия договора, проверьте итоговую сумму, которую необходимо будет вернуть. Если вас все полностью устраивает, заполните анкету — введите запрашиваемые личные данные, необходимую сумму и срок заема, проверьте, чтобы не стояла по умолчанию галочка напротив пункта, касающегося дополнительных услуг, которые вам не нужны. Дождитесь звонка оператора или смс-сообщения о рассмотрении вашей заявки. Микрофинансовая организация не рассматривает запросы долго, обычно на это уходит не более часа. Как только вы получили информацию, что заявка одобрена, ждите поступления денег. Дата перечисления денег станет датой заключения договора заема. Со следующего дня начинают начислять проценты.

После этого помните о сроках, капающих процентах и неустойке.

Во-первых, не нарушайте сроки возврата заема — не стоить копить пени из-за просроченных платежей. Во-вторых, постарайтесь взять деньги на как можно меньший срок, чтобы не переплатить большие проценты. Если это невозможно, постарайтесь погасить задолженность раньше указанной в договоре даты.

И, в-третьих, а это самое главное: не берите новый микрокредит для погашения уже имеющихся задолженностей. Это финансовая ловушка, так как деньги в любом случае придется возвращать вместе с огромными процентами.

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