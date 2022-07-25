Тele2 лидирует по темпам строительства базовых станций

Фото: Пресс-служба Tele 2

Компания заняла первое место по темпам строительства базовых станций по итогам 2021 года: ее сеть выросла сразу на 18 процентов. К таким выводам пришли эксперты информационного аналитического агентства TelecomDaily. По общему числу станций компания вышла на второе место: у оператора зарегистрировано почти 206 тысяч станций. Более 70 тысяч новых базовых станций (максимальное количество в сравнении с конкурентами) позволили компании существенно укрепить запас прочности всей сети, пришли к заключению в TelecomDaily.

По итогам исследования оператор продемонстрировал наиболее высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два года: 39,1 тысячи в 2020 году (+29 процентов) и 31 тысяча в (+17,7 процентов) в 2021 году. За этот период оператор установил 70 тысяч базовых станций, нарастив их число почти на 50 процентов.

В этом году, как прогнозируют аналитики агентства, темпы запуска нового оборудования на рынке замедлятся, что произойдет на фоне роста нагрузки на сети. Проблему ограничения емкости сетей можно решать как на уровне сетей — за счет их уплотнения новыми базовыми станциями (БС) или переходом на стандарт 5G, так и на уровне потребления трафика — путем вывода безлимитных тарифов. В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями.

— У нашей компании самая молодая на рынке сеть: мы последними строили ее в регионах и на протяжении многих лет опережали конкурентов по темпам строительства инфраструктуры LTE. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30-процентный прирост трафика. Под влиянием внешних обстоятельств трафик стабилизировался — у нас есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить для наших клиентов высокое качество услуг. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций увеличилось на 18 процентов, станций стандарта LTE — на 28 процентов, — уточнил Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2.

В этой ситуации сеть оператора, которая вводила максимальное количество станций в 2019–2021 годах, получила преимущество на рынке, считают авторы исследования. На фоне нехватки оборудования имеет значение технический потенциал установленных БС. Чем больше базовых станций компании запустили за последний период времени (в 2019–2022 годах), тем выше уровень запаса прочности сети, объясняют эксперты. Высокая доля новых БС позволяет прикладывать меньше усилий для модернизации сети в целом. Кроме того, новые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости.

— Более 70 тысяч новых БС позволили оператору существенно укрепить запас прочности всей сети, — сделали вывод авторы исследования.