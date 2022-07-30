Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на август 2022 года

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Астрологи считают, что каждый новый месяц приносит с собой важные изменения в жизни людей. Как август этого года повлияет на судьбу каждого знака зодиака, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

В личной жизни наконец-то наступит стабильность: расположение планет благоприятно для романтических отношений, поиска второй половины и вступления в брак. Предостережение — не сорите деньгами, остерегайтесь сомнительных проектов. В августе лучше отдохнуть от работы и заняться более приятными делами.

Телец

Вы сможете успешно закрыть финансовые дыры, если найдете еще один источник дохода. Включайте творческий подход, чтобы увидеть нестандартный путь решения проблемы. Иногда вам придется двигаться буквально на ощупь: перспективы в делах сомнительны и туманны.

Близнецы

В начале месяца будьте начеку: конкуренты и недоброжелатели могут напомнить о себе. Если почувствуете себя разбитым и усталым, отложите все дела и отправляйтесь в путешествие. Тем более что в августе значительных изменений не предвидится.

Рак

Придется сделать передышку и собраться с силами для нового рывка. Постарайтесь как следует отдохнуть и развеяться — вам как воздух нужны новые впечатления. Уделите внимание любимому человеку. Некоторые проблемы рассосутся сами собой, поэтому просто отпустите ситуацию.

Лев

Возьмите ответственность за решение важных вопросов: в этом месяце вы сможете наладить рабочий процесс, улучшить материальное положение. В амурных делах тоже ожидаются перемены. Львов ждут приятные знакомства, а конец августа будет благоприятен для вступления в брак.

Дева

Сохраняйте душевное равновесие, не расстраивайтесь из-за пустяков. Вам может показаться, что жизнь выходит из-под контроля. Но это лишь иллюзия: всплывают старые проблемы, которые нужно срочно решить. Будьте внимательны при сложных расчетах и подписании документов.

Весы

Постарайтесь найти баланс между личной жизнью и работой. Вы сможете легко завязать новые отношения, оборвать старые связи. Любые изменения в августе пойдут на пользу, даже если вы решите переехать или сменить работу. Используйте этот период, чтобы реализовать тайные желания.

Скорпион

Ваша продуктивность повысится, рабочие вопросы будут решаться легко. Вы сможете завязать новые деловые контакты и продвинуться по службе. Не забывайте о близких — им не хватает внимания. Запланируйте отпуск и отправляйтесь в путешествие после 20-го числа.

Стрелец

Вы добьетесь реализации намеченных планов. Постарайтесь не стать на этом пути трудоголиком — важно вовремя остановиться, чтобы сделать паузу. Для принятия решений вам понадобится свежая голова. Чтобы не осложнить общение с близкими, старайтесь чаще идти на компромиссы.

Козерог

Август — время перемен. Не бойтесь прибегать как к внешним преображениям, так и к внутренним. Если есть возможность, запишитесь в спортзал или на интересный мастер-класс, чтобы обогатиться новыми знаниями и укрепить силу воли. В личной жизни вас ожидает настоящих успех. Для одиноких представителей знака амур уже подготовил стрелу любви, а те, кто в паре, могут рассчитывать на предложение или пополнение.

Водолей

Найдите время для личной жизни в плотном графике: в августе неожиданно завяжутся новые знакомства. Проблемой могут стать ваши перепады настроения. Держите эмоции под контролем. Помните, что не существует идеальных людей и правильных решений. Слушайте свою интуицию — она поможет сделать правильный выбор.

Рыбы

Пришло время серьезной работы над ошибками. Будьте честны с собой, избегайте недомолвок с близкими. Придется проявить чудеса дипломатии, чтобы завершить важный проект и позволить себе отдых. Холостые Рыбы могут рассчитывать на судьбоносную встречу, а семейным представителям знака судьба приготовила приятный сюрприз.