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Хроники лидирующего бомбардировщика

Александр Хохлов
Общество
Хроники лидирующего бомбардировщика
Фото: Минобороны РФ

На Украине экипажи российских Су-34 продолжают успешно наносить точные удары по объектам противника, вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Минобороны РФ неоднократно демонстрировало кадры работы летчиков-бомбардировщиков. Основная ее ударная сила — Су-34. К главным достоинствам этого самолета относятся продолжительное время полета и высокая боевая нагрузка. В ходе спецоперации на Украине Су-34 применяют новейшие авиационные ракеты, с ювелирной точностью разрушающие укрепленные объекты противника.

По большому счету, эта крылатая боевая машина — универсал. В одном самолете совмещаются функции трех: бомбардировщика, истребителя и штурмовика. Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Он способен эффективно наносить удары в условиях противодействия противника, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, с применением различных средств поражения, также может использоваться для воздушной разведки.

По своим боевым возможностям самолет относится к поколению 4+. Он может находиться в воздухе до десяти часов. Летает быстро, быстрее скорости звука. Как информирует сайт Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Су-34 способен выполнять задачи в условиях огневого и информационного противодействия. Су-34 несет на головы врага до восьми тонн бомб и ракет. Главная задача Су-34 на идущей сейчас спецоперации — отработка наземных целей с воздуха высокоточным оружием. Именно этот самолет является его главным носителем. В числе боеприпасов высокой точности ракета X-29Т с телевизионной головкой самонаведения. Ее боевая часть показывает «фильмы ужасов» противнику в любых трудно уязвимых объектах.

Такая ракета, запускаемая самолетом с дальности до 30 километров, разносит доты и дзоты, разрушает мосты и аэродромы. Другая ракета, X-29Л с лазерной головкой самонаведения, запускается с меньшей дальностью от позиций противника, с десяти километров, но отличается абсолютной точностью поражения. Еще в боекомплекте есть тактические крылатые ракеты Х-59М, которыми можно работать, вообще не входя в зону действия вражеской ПВО — с расстояния до 250 километров.

По кодификации НАТО Су-34 именуется Fullback («Защитник»). Защищая воздушные рубежи Родины, он способен гарантированно защитить и самого себя. Боевые качества позволяют самолету вести маневренный воздушный бой с истребителями противника и выполнять бомбоштурмовые задачи без сопровождения нашими истребителями прикрытия. Это дорогого стоит: не надо в опасном фронтовом небе «водить за ручку», сам справляется.

Кабина самолета защищена с помощью титановой брони, ею же конструкторы прикрыли расходный топливный бак и двигатели. Общий вес брони на Су-34 составляет 1480 килограмм — это самый «танковый» отечественный самолет. Но лучше брони самолет защищает его электронная начинка. Многорежимная бортовая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой способна обнаруживать воздушные цели на дистанциях до 250 километров, а предупрежден — значит вооружен.

На Су-34 есть еще и специализированная РЛС заднего обзора, которая не только заблаговременно предупреждает экипаж об атаках истребителей противника, но и наводит на них ракеты класса «воздух-воздух». В комплексе бронирование и оборудование значительно повышают выживаемость самолета в боевых условиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Сокирко, военный эксперт:

— Су-34 — лидер по нанесению точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника, что и показывает его боевое применение на Украине. Но пределов совершенству нет: Су-34 недавно существенно модернизирован. В Америке это отметили сразу. Авторитетное специализированное издание Military Watch Magazine считает, что новая версия русского истребителя-бомбардировщика будет в два раза эффективнее в воздушном бою против самолетов США.

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