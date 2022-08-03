Волонтеры оказывают поддержку мирным жителям

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Союзные войска освободили от украинских националистов еще шесть населенных пунктов Донецкой народной республики, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, под контроль российской армии и Народной милиции республик перешли Берестовое, Григоровка, Стряповка, Семигорье, Покровское и Новолуганское. Также от националистов освобождена крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС.

Тем временем представители украинских властей вывозят из Днепропетровска документы, в том числе секретные, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

— Идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу. Это документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее, — уточнил Киселев.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, на Украине уничтожили секретные документы о работе биолабораторий.

Между тем моральное состояние войск киевского режима ухудшается, причем в некоторых случаях — катастрофически. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгия Волкова, он получил показания пленных боевиков нацбата «Азов»* (запрещен на территории РФ). Согласно им, в полку были случаи людоедства. А находящиеся в плену боевики выстраивают между солдатами абсолютно уголовные порядки и отношения.

— Мы видим формирование уголовной экстремистской организации, — отметил Волков.

Российские военные продолжают помогать налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях Украины и народных республик.

— Всего проведено около 1400 гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысячи тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители восстанавливают гражданскую инфраструктуру, — сказал Сергей Шойгу.

Он добавил, что в кратчайшие сроки специалисты из РФ построят водовод общей протяженностью около 90 километров. Он обеспечит подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов.

— Ведется строительство еще двух водоводов на 60 километров для населения ДНР и ЛНР, — добавил Шойгу.

По его словам, в плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты. Среди них — 12 многоквартирных домов, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, административно-спасательный центр МЧС.

Кроме того, уже собрано свыше 52 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для мирных жителей освобожденных территорий. Грузы развозят представители Минобороны России и раздают их нуждающимся. А в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях проводится пять гуманитарных акций.

— Для значительной части украинцев, фактически преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить, — отметил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава ДНР:

— Территория ЛНР освобождена, но противник все еще продолжает обстреливать ее населенные пункты. Мы должны довести ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит ему обстреливать территорию Донбасса в целом. Должны быть освобождены все до единого русские города.