Пять обязательных, но простых шагов по строительству частного дома

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Государственная инспекция по недвижимости города Москвы рассказывает о шагах, которые должен предпринять любой желающий построить дом на своем участке.

Итак, вы являетесь владельцем земельного участка и хотите построить на нем собственный частный дом для постоянного или временного проживания. С чего начать?

Шаг один:

Изучите документы на землю.

Существуют единые требования к участку.

— Участок должен быть предназначен либо для садоводства, либо для ведения личного подсобного хозяйства, либо для индивидуального жилищного строительства.

Разрешенное использование земельного участка вы сможете узнать из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Этот документ можно получить на сайте Росреестра, портале госуслуг либо в МФЦ.

Кстати, несоответствие между фактическими и заявленными целями использования участков выявляет Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

— Большое внимание мы уделяем нарушениям, связанным с изменением вида разрешенного использования земель. Для каждой территории устанавливается определенное функциональное назначение, и использование земли должно строго соответствовать цели предоставления. Нередко на частных земельных участках, предназначенных для ИЖС, возводят многоквартирные дома, что является нарушением. Такие случаи инспекция выявляет и пресекает, — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Шаг два:

Разработайте план будущего дома. Важно, чтобы строение соответствовало нормам индивидуального жилищного строительства.

— Дом, который вы запланировали, должен быть не выше 20 метров и не больше трех этажей.

— Комнаты и помещения в доме должны быть предназначены для проживания и различных бытовых нужд.

— И самое главное: дом не может быть поделен на отдельные квартиры — это простое ограничение нужно для того, чтобы предотвратить строительство многоквартирных домов под видом частных.

Все частные дома, создаваемые после 3 августа 2018 года (даты вступления Федерального закона № 340-ФЗ), должны возводиться только при наличии уведомления о планируемом строительстве или реконструкции. В противном случае они могут быть признаны незаконными.

Шаг три:

Направьте уведомление о строительстве или реконструкции в Комитет государственного строительного надзора столицы.

— Проще всего сделать это через офисы «Мои документы», заполнив документ о планируемом строительстве или реконструкции жилого или садового дома. Также документ можно направить почтой или заполнить в электронном виде на портале mos.ru.

— Специалисты Мосгосстройнадзора тщательно проверяет, не противоречат ли параметры будущего дома установленным нормам, а также наличие ограничений в отношении земельного участка. Например, связанных с нахождением земли в охранной зоне.

Шаг четыре:

Уведомите уполномоченный орган об окончании строительства.

— После строительства необходимо сделать технический план готового дома и корректные замеры. Для этого вы можете обратиться к кадастровому инженеру.

— Полный комплект материалов, состоящий из готового плана, документов на участок, уведомления о соответствии параметров строительства, вы должны направить в Мосгосстройнадзор в бумажном или электронном виде. Как и в случае с получением разрешения, сделать это можно через центры «Мои документы».

— Если при строительстве или реконструкции не было отклонений от заявленных параметров, то в ответ вы получите подтверждающее уведомление. Контроль на этапе окончания строительства нужен для подтверждения законности и безопасности возведенного объекта.

Шаг пять:

Оформите право собственности на построенный дом.

— До 1 марта 2026 года для ИЖС и садовых домов или для ведения личного подсобного хозяйства предусмотрен упрощенный порядок государственного кадастрового учета и регистрации прав. Сегодня регистрация права и постановка на кадастровый учет проходят одновременно, никаких других документов делать не нужно. При этом точный перечень бумаг зависит от многих параметров, и лучше всего уточнить его на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Вам нужно будет оплатить госпошлину и ожидать внесения изменений в ЕГРН.

— Документы в Росреестр можно направить самостоятельно через МФЦ.

Выполнив эти пять шагов, вы обезопасите себя от лишних хлопот и сможете сполна насладиться своим новым домом.