Как правильно оформить в собственность пристройку

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Верховный суд РФ разъяснил, как правильно узаконить пристройку к дому: сарай, мансарду, веранду, сени. «Вечерняя Москва» выяснила все детали.

В разъяснении сказано, что участок гражданина, на котором он решил начать строительство, должен быть его собственным. Если в собственность он оформлен, то затем нужно получить разрешение на строительство и градостроительный план, в котором будут отражены все ограничения по застройке.

Куда обращаться

Сначала нужно подать уведомление в местную администрацию. Там вам выдадут бланк уведомления на реконструкцию дома. В нем нужно заполнить все поля и сделать эскиз пристройки, которую планируете возвести.

Затем нужно дождаться решения чиновников: вам должны выслать ответное уведомление.

Если администрация по какой-то причине отказала, то должна быть ссылка на закон — почему. Если же ответ положительный — а так, как правило, и есть, то можно начинать строить.

Что делать с техническим планом

После окончания работ в администрацию нужно подать новое уведомление о готовности, к которому прилагается техплан. Его, по закону, может подготовить только кадастровый инженер. Заказать документ можно в соответствующей компании.

Если никаких нарушений нет — вы получаете ответ от администрации, и вопрос решен.

Самостоятельно и через суд

Впрочем, возвести пристройку вы можете и самостоятельно, а потом попытаться узаконить ее через суд.

Ваши шансы выше, если: