Проще, чем кажется: как правильно оформить в собственность пристройку
Сюжет:Проще, чем кажется
Верховный суд РФ разъяснил, как правильно узаконить пристройку к дому: сарай, мансарду, веранду, сени. «Вечерняя Москва» выяснила все детали.
В разъяснении сказано, что участок гражданина, на котором он решил начать строительство, должен быть его собственным. Если в собственность он оформлен, то затем нужно получить разрешение на строительство и градостроительный план, в котором будут отражены все ограничения по застройке.
Куда обращаться
- Сначала нужно подать уведомление в местную администрацию. Там вам выдадут бланк уведомления на реконструкцию дома. В нем нужно заполнить все поля и сделать эскиз пристройки, которую планируете возвести.
- Затем нужно дождаться решения чиновников: вам должны выслать ответное уведомление.
- Если администрация по какой-то причине отказала, то должна быть ссылка на закон — почему. Если же ответ положительный — а так, как правило, и есть, то можно начинать строить.
Что делать с техническим планом
После окончания работ в администрацию нужно подать новое уведомление о готовности, к которому прилагается техплан. Его, по закону, может подготовить только кадастровый инженер. Заказать документ можно в соответствующей компании.
Если никаких нарушений нет — вы получаете ответ от администрации, и вопрос решен.
Самостоятельно и через суд
Впрочем, возвести пристройку вы можете и самостоятельно, а потом попытаться узаконить ее через суд.
Ваши шансы выше, если:
- у вас есть зарегистрированное право собственности на участок и дом;
- реконструкция не нарушает строительные нормы и права третьих лиц;
- реконструкция не представляет опасности для людей.