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Проще, чем кажется: как правильно оформить в собственность пристройку

Никита Миронов

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как правильно оформить в собственность пристройку
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Верховный суд РФ разъяснил, как правильно узаконить пристройку к дому: сарай, мансарду, веранду, сени. «Вечерняя Москва» выяснила все детали.

В разъяснении сказано, что участок гражданина, на котором он решил начать строительство, должен быть его собственным. Если в собственность он оформлен, то затем нужно получить разрешение на строительство и градостроительный план, в котором будут отражены все ограничения по застройке.

Куда обращаться

  • Сначала нужно подать уведомление в местную администрацию. Там вам выдадут бланк уведомления на реконструкцию дома. В нем нужно заполнить все поля и сделать эскиз пристройки, которую планируете возвести.
  • Затем нужно дождаться решения чиновников: вам должны выслать ответное уведомление.
  • Если администрация по какой-то причине отказала, то должна быть ссылка на закон — почему. Если же ответ положительный — а так, как правило, и есть, то можно начинать строить.

Что делать с техническим планом

После окончания работ в администрацию нужно подать новое уведомление о готовности, к которому прилагается техплан. Его, по закону, может подготовить только кадастровый инженер. Заказать документ можно в соответствующей компании.

Если никаких нарушений нет — вы получаете ответ от администрации, и вопрос решен.

Самостоятельно и через суд

Впрочем, возвести пристройку вы можете и самостоятельно, а потом попытаться узаконить ее через суд.

Ваши шансы выше, если:

  • у вас есть зарегистрированное право собственности на участок и дом;
  • реконструкция не нарушает строительные нормы и права третьих лиц;
  • реконструкция не представляет опасности для людей.
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