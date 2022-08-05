Дом Пастернака — самая популярная писательская дача в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лето — пора туризма. Многие россияне путешествуют и посещают культурно-исторические достопримечательности. Оператор Tele2 в преддверии Дня книголюбов сравнил два показателя: активность своих клиентов на дачах писателей и поэтов в Подмосковье и частоту поиска их имен в «Яндексе». Как выяснилось, по количеству интернет-запросов на первом месте — Антон Чехов. Однако больше всего гигабайтов абоненты потратили в Доме-музее Бориса Пастернака в Переделкине — 34 процента от общего количества трафика на дачах. Для анализа на основе технологий big data оператор выбрал пять дач известных писателей и поэтов: дома-музеи Андрея Белого в Кучине, Бориса Пастернака в Переделкине и Михаила Пришвина в Дунине, Дачу-музей Владимира Маяковского на Акуловой горе в Пушкине и музей-заповедник Антона Чехова в Мелихове.

Оператор сравнил трафик абонентов на дачах с частотой запросов имен выбранных писателей и поэтов в поисковой системе «Яндекс». Так, в рейтинге запросов на первом месте оказался Чехов — 38 процентов от общего числа запросов. Следом расположился Маяковский — 25 процентов. На третьем месте — Пастернак — 19 процентов. Что любопытно, активность поиска писателей и поэтов в «Яндексе» не совпала с желанием абонентов посетить их дачи в Подмосковье. Больше всего гигабайтов клиенты компании израсходовали на бывшей даче Пастернака в Переделкине — 34 процента от общего количества трафика, далее идет дача Маяковского — 25 процентов. Замыкает топ-3 рейтинга Дом-музей Белого — 19 процентов. Что интересно, в прошлом году тройка лидеров по дата-активности выглядела так же.

А вот трафик на подмосковных писательских дачах за первые семь месяцев 2022 года вырос на 10 процентов в сравнении с январем–июлем 2021-го. Максимальный прирост аналитики зафиксировали на даче Чехова — 24 процента. На даче Пришвина интернет-активность выросла на 22 процента.

Что интересно, как только в Москве и области наступила жара, потребление мобильного интернета на дачах писателей и поэтов выросло. Так, в июле нынешнего года клиенты оператора потратили на 4 процента больше гигабайтов, чем в июне. Больше всего трафик абонентов увеличился в середине лета на даче Пастернака в Переделкине — на 15 процентов. Немного меньше он подрос в Мелихове, где находится дачный дом Антона Чехова, — на 10 процентов.

Также компания выяснила, что клиентам интереснее смотреть чужой контент, чем постить собственный. В июле на подмосковных «литературных» дачах абоненты скачали почти в 13 раз больше трафика, чем выгрузили в Сеть.