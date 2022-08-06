Пирамиды растут как на дрожжах: мошенники применяют старые схемы в новых реалиях

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Центробанк России зафиксировал шестикратный рост финансовых пирамид с начала этого года. Десятки тысяч людей уже потеряли свои деньги. «Вечерка» узнала, как действуют мошенники и как защититься от их схем.

По данным Центробанка РФ, в 2022 году уже выявлены 954 финансовые пирамиды. Это в 6,5 раза больше, чем за весь прошлый год. При этом в 79 процентах случае в мошенники действовали в интернете.

Пожалуй, переход в онлайн можно считать новым витком развития схемы, известной миру уже больше ста лет. Мошенникам сейчас легче и дешевле запустить новый проект в связи с развитием мессенджеров и соцсетей, отмечают в Банке России.

Финансовая пирамида представляет собой систему обеспечения дохода, при которой ее участники получают выгоду благодаря вкладам других, новых участников. Те, кто находится ближе к ее вершине — то есть к организаторам, действительно могут приумножить свое состояние, но только за счет обманутых вкладчиков со ступеней ниже.

— Самым главным показателем того, что вы имеете дело с финансовой пирамидой, можно назвать гарантии дохода без всякого риска, — говорит экономист Евгений Надоршин. — Организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня. При этом схема начисления дохода часто очень сложная и невнятная. Для расчета вам предлагают огромную формулу с множеством неизвестных — просто чтобы вас запутать. Вас уверяют, что рисков нет. Но так не бывает: любые инвестиции могут обернуться убытками, — сказал Надоршин.

Он добавил, чтобы не попасться в лапы организаторов финансовых пирамид, в первую очередь нужно проверять их деятельность по всевозможным источникам.

— Найдите финансовую организацию в реестрах Банка России. Он контролирует работу брокеров, инвестиционных консультантов, кредитных потребительских кооперативов и других финансовых компаний. Если организации нет в реестре — она работает нелегально, — сказал экономист.

Он отметил, что также нужно сверить полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС.

— Обязательно почитайте, какие обязательства берет на себя та или иная компания и что будет, если она их не исполнит. Также стоит принимать во внимание отзывы, которые есть на сайте организации. Если там слишком много хвалебных комментариев и совсем нет плохих, то, скорее всего, их пишут сами владельцы финансовой пирамиды.

Принимая решение, не торопитесь. Не поддавайтесь на уговоры скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.

Три звоночка

Просят приводить новых клиентов

За каждого привлеченного вкладчика обещают начислить процент от их взноса. Так преступники пытаются побыстрее вовлечь как можно больше людей в свою аферу, собрать с них деньги и скрыться.

Нет подтверждения инвестиций

Деньги предлагают отправить не по тем реквизитам, которые указаны в договоре, а насчет другого юридического лица. Либо предлагают внести наличными, при этом не выдают никаких чеков или приходных ордеров. В результате вы не сможете доказать, что вообще делали инвестиции.

На сайте компании нет контактов для связи

Свои данные скрывают только мошенники. В случае проблем ни вы, ни полиция просто не сможете найти обманщиков.

Колесо обмана

1 августа стало известно, что аферисты начали продавать билеты на еще не открывшееся колесо обозрения на ВДНХ.

Аттракцион «Новое солнце», который должен заработать совсем скоро, не порадовал жителей столицы низкой ценой за билеты. Чтобы посмотреть на Москву со 140 метров, нужно заплатить 750 рублей в будни и 950 рублей в выходные. Мошенники решили нажиться на этом и начали делать рассылку с информацией о том, что билет можно будет купить в два раза дешевле — за 400 рублей с человека. В руководстве аттракциона заявили, что знают о мошеннических схемах и борются с этим.

Жителям пояснили, что настоящие билеты можно либо предзаказать на сайте moscow-sun.ru, либо непосредственно купить в кассах в день открытия колеса обозрения «Новое солнце». По словам Андрея Марочкина, члена адвокатской палаты Московской области, нужно обращать внимание на то, кто вам пишет с целью продажи билетов.

— Если есть возможность, то нужно проверить всю информацию на официальном сайте организации. Никто и никогда не будет вам писать в мессенджере с таким предложением. Есть официальные билеты, которые может реализовывать только предприятие, которое их выпускает, без каких-либо посредников. Тем более верить кому-то в интернете, кто продает эти билеты ниже рыночной цены, совсем неправильно, — сказал адвокат.

Он добавил, что в случае покупки фальшивого билета почти невозможно доказать свою правоту в суде.